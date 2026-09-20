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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

एशियन गेम्स 2026 में महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम भारत को दिलाया सिल्वर, राष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने दी बधाई

Asian games 2026: एशियन गेम्स 2026 का आगाज हो चुका है और अब भारत के खाते में मेडल आना भी शुरू हो गए हैं. रविवार 20 सितंबर को भारत ने दो सिल्वर अपने नाम किया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 20, 2026, 03:32 PM IST

एशियन गेम्स 2026 में महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम भारत को दिलाया सिल्वर, राष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने दी बधाई

Asian games 2026 (Photo IANS)

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    एशियन गेम्स 2026 का आगाज हो चुका है और अब भारत के खाते में मेडल आना भी शुरू हो गए हैं. रविवार 20 सितंबर को भारत ने दो सिल्वर अपने नाम किया है. हिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है. भारत के पहले दो मेडल आते ही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने एथलीटों को बधाई दी है. राष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने खिलाड़ियों को मेडल जीतने की शुभकामनाएं दी हैं. आइए जानते हैं कि किसने क्या क्या कहा.

    किसने-किसने जीता एशियन गेम्स 2026?

    एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए वूमेंस 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर मेडल जीता है. इसके अलावा, वूमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में एलावेनिल वलारिवान, सोनम मास्कर और विदरसा विनोद ने सिल्वर अपने नाम किया है. हालांकि, भारत ने अब तक दो मेडल जीते हैं और दोनों ही पदक शूटिंग में आए हैं. वहीं, 20 सितंबर को भारत की झोली में और ज्यादा पदक आने की उम्मीद है. 

     क्या बोलीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु?

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने एक्स पर लिखा गया, "एशियाई खेल 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर एलावेनिल वलारिवन, विदर्शा के विनोद और सोनम उत्तम मस्कर को बहुत-बहुत बधाई. आपकी इस शानदार उपलब्धि ने इन खेलों में भारत के लिए मेडल का खाता खोला है और देश का मान बढ़ाया है. आपकी निरंतर सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं."

    कई नेताओं ने दी बधाई

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट में लिखा, "भारत ने एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल जीतकर अपने मेडल का खाता खोला. शूटिंग 10 मीटर राइफल महिला (टीम) इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर इलावेनिल वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और विदर्शा के विनोद को बधाई. भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं."

    केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पोस्ट पर लिखा, "एशियन गेम्स 2026 में भारत का पहला मेडल. महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा के विनोद को बधाई. हमारे चैंपियंस और पूरी भारतीय टीम को आगे और भी सफलता की शुभकामनाएं."

    केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "एशियन गेम्स 2026 में भारत का पहला मेडल. महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा के विनोद को बहुत-बहुत बधाई. टीम इंडिया के मेडल अभियान की शानदार शुरुआत. हमारे चैंपियंस और पूरी टीम को भविष्य में और भी शानदार सफलताएं मिलने की शुभकामनाएं."

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिखा, "एशियन गेम्स 2026 में भारत के मेडल का खाता महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में दो सिल्वर मेडल के साथ खुला है. सोनम उत्तम मस्कर और विदर्शा के विनोद के साथ टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने के बाद व्यक्तिगत इवेंट में भी सिल्वर मेडल जीतने पर एलावेनिल वलारिवन को बहुत-बहुत बधाई. इस शानदार उपलब्धि ने देश का मान बढ़ाया है और टीम इंडिया को गेम्स में एक मजबूत शुरुआत दिलाई है. आगे और भी शानदार उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं."

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