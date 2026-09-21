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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

एशियन गेम्स 2026 में भारत के नाम छठा मेडल, सिल्वर-ब्रॉन्ज जीतकर इन एथलीटों ने बढ़ाया देश का मान

Asian Games 2026 India Medal: एशियन गेम्स 2026 में भारत ने सोमवार को चार मेडल जीते हैं, जिसमें दो सिल्वर और दो ब्रांज पदक शामिल हैं. इसके साथ ही भारत के नाम अब 6 मेडल हो गए हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 21, 2026, 04:02 PM IST

एशियन गेम्स 2026 में भारत के नाम छठा मेडल, सिल्वर-ब्रॉन्ज जीतकर इन एथलीटों ने बढ़ाया देश का मान

Asian Games 2026 India Medal (Photo ESPN)

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एशियन गेम्स 2026 में सोमवार 21 सितंबर को भारत ने छठा मेडल अपने नाम कर लिया है. इससे पहले रविवार को भारत ने दो सिल्वर मेडल जीते थे. वहीं, अब भारत ने 21 सितंबर को दो और सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं, जबकि टीम ने दो ब्रांज भी जीते हैं. पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में भारत ने दो पदक हासिल किए. एक कड़े मुकाबले के बाद हिमांशु ढिल्लों ने सिल्वर मेडल और रुद्राक्ष पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया.

पुरुष टीम ने जीता सिल्वर मेडल

हिमांशु ढिल्लों ने कुल 252.4 प्वाइंट्स अर्जित किए और वो  दूसरे स्थान पर रहे, जबकि रुद्राक्ष 230.9 प्वाइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर रहे. चीन के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन शेंग लिहाओ ने 254.2 के गेम्स रिकॉर्ड स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता और सफलतापूर्वक अपने खिताब का बचाव किया. आठ खिलाड़ियों के फाइनल में भारतीय जोड़ी शुरू से ही मेडल की दौड़ में बनी हुई थी, जिसमें रुद्राक्ष ने बहुत अच्छी शुरुआत की. शुरुआती 10 शॉट्स के बाद वो 106.0 प्वाइंट्स के साथ सबसे आगे थे, उनके बाद शेंग 104.9 प्वाइंट्स और हिमांशु 104.8 प्वाइंट्स के साथ थे. 

एलिमिनेशन राउंड शुरू होने पर भी भारतीय खिलाड़ी टॉप दो स्थानों पर काबिज रहे. रुद्राक्ष आगे बने रहे, जबकि हिमांशु ने लगातार अच्छे स्कोर किए, जिसमें लगातार 10.9 प्वाइंट्स के स्कोर भी शामिल थे, जिससे वो दूसरे स्थान पर आ गए. शेंग ने जैसे-जैसे अंतर कम किया, बढ़त बार-बार बदलती रही. दूसरे एलिमिनेशन के बाद भी रुद्राक्ष टॉप पर थे और हिमांशु तीसरे स्थान पर थे, लेकिन आखिरकार चीनी शूटर पहले स्थान पर आने में सफल रहाय

जब मुकाबले में सिर्फ चार शूटर बचे थे, तब मंगोलिया के बयारा न्यंतई के बाहर होने के साथ ही भारत का डबल पोडियम स्थान पक्का हो गया. उस समय चीन के शेंग 211.6 अंकों के साथ पहले स्थान पर थे, जबकि भारत के रुद्राक्ष 210.6 और हिमांशु 210.0 अंकों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर चल रहे थे. इससे भारत के दो पदक सुनिश्चित हो गए.

किन एथलीटों ने जीते सभी पदक?

  • इलावेनिल वलारिवान- महिला 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल
  • सोनम उत्तम मस्कर- महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल
  • विदरसा विनोद- महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल
  • हिमांशु ढिल्लों- पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर पदक और टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल.
  • रुद्राक्ष पाटिल- पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सिल्वर पदक और व्यक्तिगत स्पर्धा में ब्रांज पदक.
  • पार्थ माने- पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सिल्वर पदक.
  • सुचिका तरियाल- मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (60 किग्रा कैटेगरी) में ब्रांज मेडल.
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