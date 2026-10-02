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44 साल का सूखा खत्म, भारत की महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास; एक दिन में आए 6 गोल्ड

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

44 साल का सूखा खत्म, भारत की महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास; एक दिन में आए 6 गोल्ड

Asian Games 2026: भारत ने आज के दिन कुल 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी अपना 44 साल का सूखा खत्म कर दिया है और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 02, 2026, 08:35 PM IST

44 साल का सूखा खत्म, भारत की महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास; एक दिन में आए 6 गोल्ड

Indian Hockey team (Photo IANS)

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भारत के लिए एशियन गेम्स 2026 का 14वां दिन बेहद खास है. क्योंकि भारत ने आज के दिन कुल 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी अपना 44 साल का सूखा खत्म कर दिया है और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. टीम इंडिया ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर गोल्ड जीता है. इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने ओलंपिक 2028 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है. एक दिन में 6 गोल्ड जीतने के साथ ही भारत ने अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. 

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी. भारत का सामना चीन से था, जो एक जबरदस्त टीम है. फाइनल में भारत ने पहले क्वार्टर फाइनल में लीड ले ली थी. भारत के लिए एकमात्र गोल लालरेमसियामी ने दागा. हालांकि, इसके बाद दोनों टीमों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी, जिससे एक भी गोल नहीं हुआ. ऐसे में भारत ने चीन को 1-0 से हरा दिया. 

44 साल का सूखा खत्म

एशियन गेम्स के इतिहास में महिला हॉकी पहली बार साल 1982 में शामिल हुआ था. तब से लेकर अब तक भारतीय महिला टीम ने गोल्ड नहीं जीता था. लेकिन 44 साल के लंबे इंतेजार के बाद टीम इंडिया ने सूखा खत्म किया और गोल्ड मेडल जीत लिया है. इससे पहले टीम ने हॉकी के डेब्यू एडिशन में गोल्ड जीता था. दरअसल, साल 1982 में भारत की मेजबानी में एशियन गेम्स खेला गया था, जिसमें पहली बार महिला हॉकी शामिल हुआ और भारत ने इसमें गोल्ड मेडल जीता था. ऐसे में भारत ने महिला हॉकी में दो गोल्ड जीत लिए हैं. 

एक दिन में आए 6 गोल्ड

एशियन गेम्स 2026 के 14वें दिन के खेल के दौरान भारत ने कुल 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं. भारत ने बॉक्सिंग, आर्चरी, बॉक्सिंग, रेसलिंग और हॉकी में गोल्ड अपने नाम किया है. इसके साथ ही भारत ने 2 अक्टूबर के दिन कुल 10 मेडल जीते हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज पदक शामिल हैं. इन सबमें भारत ने सबसे ज्यादा 6 गोल्ड पदक अपने नाम किए हैं.

किन एथलीटों ने जीता गोल्ड?

शुक्रवार 2 अक्टूबर, 2026 को एशियन गेम्स में भारत ने 6 गोल्ड जीते. भारत के लिए लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में वूमेंस 75 किग्रा में दिन का पहला गोल्ड दिलाया था. उसके बाद धीरज बोम्मदेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे ने आर्चरी मेंस टीम में गोल्ड अपने नाम किया. फिर परवीन हुड्डा ने बॉक्सिंग के वूमेंस 65 किग्रा में गोल्ड जीता. अंकुश पंघाल ने बॉक्सिंग के मेंस 80 किग्रा में गोल्ड जीता है. सुजीत कलकल ने रेसलिंग के मेंस 65 किग्रा में स्वर्ण पदक जीता. फिर दिन के आखिर में भारतीय महिला हॉकी टीम ने छठा गोल्ड अपने नाम किया. 

6 गोल्ड जीतकर की अपने रिकॉर्ड की बराबरी

भारत ने एशियन गेम्स 2026 में एक दिन में 6 गोल्ड जीतकर अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. दरअसल, इससे पहले भारत ने एशियन गेम्स 2023 में भी एक दिन में 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे. शनिवार 7 अक्टूबर, 2023 को भारत ने 6 गोल्ड अपने नाम किए थे. तब महिला आर्चरी में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने गोल्ड जीता था. उसके बाद मेंस आर्चरी में ओजस प्रवीण देवताले ने गोल्ड अपने नाम किया. फिर क्रिकेट में पुरुष टीम ने गोल्ड जीता था. उसके बाद कबड्डी में महिला और पुरुष दोनों ने ही गोल्ड अपने नाम किया था. इसके अलावा, बैडमिंटन मेंस डबल में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने गोल्ड जीता था. 

एशियन गेम्स 2026 मेडल टैली

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने 2 अक्टूबर तक 76 मेडल अपने नाम कर लिए हैं. इंडिया ने 16 गोल्ड, 25 सिल्वर और 35 ब्रांज पदक जीते हैं. हालांकि, टूर्नामेंट के आखिरी दिन भी भारत के पास गोल्ड जीतने का मौका रहेगा और पदक संख्या भी बढ़ सकती है. मेडल टैली में भारत 76 पदक के साथ 5वें स्थान पर पहुंच गया है. इससे पहले इंडिया 13वें स्थान पर चल रहा था. लेकिन पिछले एक-दो दिनों में भारत ने जबरदस्त कमबैक किया और 5वां स्थान काबिज कर लिया है. हालांकि, भारत के पास अंत तक चौथे स्थान पर खत्म करने का मौका रहेगा. 

  1. पीपुल्स रिपबल्कि ऑफ चाइना - 277 मेडल (151 गोल्ड, 67 सिल्वर और 59 ब्रांज)
  2. जापान- 200 मेडल (40 गोल्ड, 77 सिल्वर और 73 ब्रांज)
  3. रिपबल्कि ऑफ कोरिया - 103 मेडल (24 गोल्ड, 30 सिल्वर और 49 ब्रांज)
  4. उज्बेकिस्तान- 54 मेडल (16 गोल्ड, 19 सिल्वर और 19 ब्रांज)
  5. भारत- 76 मेडल (16 गोल्ड, 25 सिल्वर और 35 ब्रांज)
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