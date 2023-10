Asian Games में Parul Chaudhary ने रचा इतिहास, 5000 मीटर रेस में गोल्ड जीतने वाली बनीं पहली भारतीय

डीएनए हिंदी: मंगलवार को भारत की 5000 मीटर रेस धाविका पारुल चौधरी ने इतिहास रच दिया. उन्होंने एशियन गेम्स के इतिहास में 5000 मीटर स्पर्धा का पहला गोल्ड मेडल भारत को दिलाया. इससे पहले दिन पारुल ने 3000 मीटर बाधा दौड़ में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था. मेरठ की इस बेटी ने भारत को दो दिन में दो पदक दिए हैं. 5000 मीटर रेस में पारुल चौधरी ने जो तकनीक दिखाई, जिसके सामने चीनी और जापानी एथलीट भी दंग रह गईं. पारुल शुरुआत में काफी धीमे दौड़ीं और आखिरी 30 मीटर में ऐसी गति पकड़ी की पूरा स्टेडियम हैरान रह गया. उन्होंने 25 साल के इस खेल के इतिहास में भारत को पहला पदक दिला दिया.

Wowwww!!! Congratulations Parul Chaudhary!!! Gold in the women’s 5000m. After Silver in the 3000m Steeplechase yesterday. What a stunning finish in the final 25m coming from way behind to beat the Japanese. NEVER GIVE UP!! 🇮🇳 pic.twitter.com/9CYTufHKht