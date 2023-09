Asian Games 2023 Opening Ceremony: हांग्जो में एशियन गेम्स का हुआ उद्घाटन, भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दल चीन भेजा

डीएनए हिंदी: चीन के हांग्जो में आज एशियन गेम्स 2023 का रंगारंग कार्यक्रम के साथ उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया. टीम इंडिया की अगुवाई भारतीय हॉकी टीम की कप्तान हरमनप्रीत सिंह और महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी लवलिना बॉर्गोहेन ने की. भारतीय दल ने उद्घाटन समारोह में अपनी पारंपरिक पोशाक पहनकर हांग्जो ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में प्रवेश किया. इस मैदान को 2018 में एक फुटबॉल मैदान के रूप में डिजाइन किया गया था, इसमें 80,000 दर्शकों तक बैठने की क्षमता है. एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान चीन की सांस्कृतिक विरासत और इसकी विकासशीलता का प्रदर्शन किया गया. भारत ने इस बार 655 सदस्यों का दल चीन भेजा है, जो एशियन गेम्स के इतिहास का सबसे सफल संस्करण बनाना चाहेंगे.

Indian contingent led by flag-bearers Harmanpreet Singh and Lovlina Borgohain 🏑🥊



Grit and Glory⚡️सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी 🇮🇳 #AsianGames #TeamIndia pic.twitter.com/FGqBthDb7a