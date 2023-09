Asian Games 2023: शूटिंग में भारत ने जीता सिल्वर, हॉकी टीम ने हासिल की सबसे बड़ी जीत

डीएनए हिंदी: चीन के हांग्जो शहर में खेले जा रहे एशियन गेम्स 2023 भारतीय एथलीटों का प्रदर्शन आज भी शानदार रहा है. भारत ने आज एक बार फिर मेडल की झड़ी लगा दी है. शूटिंग में आज ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल हासिल कर लिया है. बता दें कि भारत ने शूटिंग में अब तक 11 मेडल हासिल किए हैं. भारत ने अब तक जीते हैं 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल. एशियन गेम्स की मेडल टेली में भारत छठवें स्थान पर है.

बता दें कि शूटिंग में 18 साल की ईशा सिंह ने भारत को सिल्वर मेडल जिताया है. ईशा सिंह ने महिलाओं के 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 34 का स्कोर किया और दूसरे स्थान पर रहीं. हालांकि भारत की ही मनु भाकर मेडल जीतने से चूक गईं.

Medal Alert 😍



18 yrs old Esha Singh wins Silver medal in 25m Pistol event (Shooting).

11th medal in Shooting for India so far. #IndiaAtAsianGames #AGwithIAS #AsianGames2022 pic.twitter.com/AHoGdzDJh2