Asian Champions Trophy 2023: फाइनल मुकाबले में पिछड़ने के बाद भारत ने दिखाया दमदार खेल, मलेशिया को हराकर चौथी बार जीता खिताब

डीएनए हिंदी: एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया. शनिवार को चेन्नई के स्वामी राधाकृष्ण हॉकी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में आकाशदीप सिंह ने विनिंग गोल कर भारत को जीत दिलाई. फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक रहा. ग्रुप स्टेज में जिस टीम को भारत ने 5-0 से हराया था उसी टीम के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम को काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. भारत ने दो गोल से पिछड़ने के बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में शानदार वापसी और चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीता. ये जीत दिखाती है कि चीन के हांग्जो में हेने वाले एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया कितनी तैयार है.

