कहां छुपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी, बड़बोले मोहसिन नकवी ने खुद ही कर दिया खुलासा, बोला- भारत को नहीं सौंपूंगा

Mohsin Naqvi: भारत ने 28 सितंबर को दुबई में एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराया था. मैच जीतने के बाद टीम इंडिया ने PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी से जब ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया तो वह उसे लेकर भाग गए थे.

एशिया कप के फाइनल में हारने के बाद पाकिस्तान इतना बौखला गया कि वह एशिया कप ट्रॉफी लेकर ही भाग गया. यह कारनामा करने वाले कोई और नहीं बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी थे. बेशर्मी तो देखिए टीम इंडिया द्वारा जीती गई इस ट्रॉफी को लेकर अब नकवी ने नया फरमान सुनाया है.

मोहसिन नकवी ने कहा कि एशिया कप ट्रॉफी एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के दुबई स्थित हेडक्वार्टर में रखी है. उसने एसीसी कर्मचारियों को निर्देश दिया कि उसकी मंजूरी के बिना ट्रॉफी वहां से हिलनी नहीं चाहिए और न ही भारत को सौंपी जानी चाहिए.

बता दें कि भारत ने 28 सितंबर को दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराया था. मैच जीतने के बाद भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (एससीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद नकवी प्रेजेंटेशन सेरेमनी से एशिया कप ट्रॉफी को लेकर चले गए थे.

ट्रॉफी के पाकिस्तान में छिपाने की थी अटकलें

कहा जा रहा था कि नकवी ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान भाग गए हैं, क्योंकि वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं. लेकिन नकवी ने अब खुद ही खुलासा किया है कि उसने ट्रॉफी को दुबई में एससीसी के मुख्यालय में छिपा रखा है. लेकिन इसको भारत को सौंपने से इनकार कर दिया है.

भारत क्रिकेट बोर्ड (BCC) ने ट्रॉफी न मिलने के लेकर कड़ी आपत्ति जताई है. अगले महीने आईसीसी की बैठक होने वाली है. अटकलें लगाई जा रही है कि भारतीय बोर्ड नकवी की इस हरकत का लेकर कड़ी फटकार लगाने, बल्कि आईसीसी से निदेशक पद से हटाने की मांग कर सकता है.

