इमर्जिंग एशिया कप 2024 में भारत की ए टीम और पाकिस्तान की ए टीम के बीच महामुकाबला खला गया था. इस मैच में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही थी और इस दौरान स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. हालांकि अभिषेक को 35 रनों पर पाकिस्तानी गेंदबाज सुफियान मुकीम ने आउट कर दिया. मुकीम ने अभिषेक को आउट करने के बाद उन्हें अपनी उंगली से पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसके बाद युवराज सिंह के चेले को गुस्सा आ गया और दोनों के बीच मैदान पर तीखी बहस हुई. वहीं अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

आपको बता दें कि भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती 6 ओवर यानी पावरप्ले तक टीम बिना विकेट गंवाए 68 रन बना दिए थे. अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में 35 रनों की तूफानी पारी खेली थी. लेकिन 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को सुफियान मुकीन ने कैच आउट करवा दिया है. इस दौरान युवराज सिंह के चेले अभिषेक शर्मा और मुकीम के बीच तीखी बहस हुई.

Sufyan Muqeem showing Abhishek Sharma his real place after taking his wicket 😂 pic.twitter.com/TzomYBg71V