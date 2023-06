Asia Cup 2023: बिना पाकिस्तान के खेला जा सकता है एशिया कप, वनडे वर्ल्डकप से भी बाहर हो सकती है ग्रीन आर्मी

Asia Cup 2023 की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी लेकिन बीसीसीआई सचिव जय शाह ने टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया था, जिसके बाद वेन्यू को लेकर विवाद जारी है.

asia cup 2023 could be played without Pakistan srilanka can be new host ind vs pak