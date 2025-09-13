ट्रम्प के दबाव में किया जा रहा है? एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर कसा तंज

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान मैच पर आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया. अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर अमेरिकी दबाव में फैसला लेने का आरोप लगाया, वहीं सौरभ भारद्वाज ने शहादत का अपमान बताया.

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) नेताओं ने इस मैच के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया और सरकार पर देश की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया. पार्टी नेताओं का कहना है कि आतंकवाद और क्रिकेट को अलग नहीं किया जा सकता और यह फैसला देश की शहादत का अपमान है. इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा और कहा कि यह मैच अमेरिकी दबाव में कराया जा रहा है.

प्रधानमंत्री कब तक अमेरिका के सामने झुकते रहेंगे?

केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पूरे देश की भावना है कि पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिसके चलते भारत-पाकिस्तान मुकाबले को मंजूरी दी गई. केजरीवाल ने तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि 'क्या यह भी ट्रम्प के दबाव में हो रहा है? आखिर प्रधानमंत्री कब तक अमेरिका के सामने झुकते रहेंगे?'

देश की सुरक्षा और भावनाओं से जुड़ा मामला

AAP दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में हमारी 26 बहनों की जिंदगी छीन ली गई और सरकार ने तब 'ऑपरेशन सिंदूर' की बात कही थी. ऐसे में सवाल उठता है कि जिन आतंकियों ने देश को दर्द दिया, उनके देश के साथ क्रिकेट कैसे खेला जा सकता है? भारद्वाज ने याद दिलाया कि सरकार खुद कहती रही है कि आतंकवाद और व्यापार साथ-साथ नहीं चल सकते, तो क्रिकेट को अपवाद क्यों बनाया जा रहा है. उनका कहना है कि यह केवल खेल नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और भावनाओं से जुड़ा मामला है.

