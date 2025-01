भारत के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 से पहले बड़ी खुशखबरी मिली है. वो आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 बन गए हैं. साल 2024 अर्शदीप सिंह के लिए कमाल का रहा था. जिसकी वजह से उनको इस अवॉर्ड के लिए चुना गया है.



टी20 ऑफ द ईयर अवॉर्ड के लिए 4 खिलाड़ी नॉमिनेट हुए थे. जिसमें अर्शदीप सिंह के अलावा ट्रेविस हेड, बाबर आजम और सिंकदर रजा का नाम भी शामिल था.

भारत के स्टार खिलाड़ी ने जीत अवॉर्ड

अर्शदीप सिंह ने साल 2024 में 18 इंटरनेशनल टी20 मैच खेले थे. जिसमें उन्होंने 36 विकेट झटके थे. वो इस प्रारुप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं.

Congratulations to Arshdeep Singh for being voted the ICC Men's T20I Cricketer of the Year 2024.



May you keep winning more awards and wish you another year filled with lots of success 👏🙌#TeamIndia | @arshdeepsinghh pic.twitter.com/n8KG1QLyLJ