भारत के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने इतिहास रच दिया है. इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में दूसरा विकेट लेते ही उन्होंने युजवेंद्र चहल को पीछे छोड़ दिया. अर्शदीप की जबरदस्त गेंदबाजी की बदौलत ही भारत ने पावरप्ले में अपना दबदबा बनाए रखा.

अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने विकेटों के मामले में चहल को पीछे छोड़ा है.

टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने अर्शदीप

अर्शदीप सिंह ने भारत के लिए टी20 में नवंबर 2022 में डेब्यू किया था. उसके 3 साल के बाद ही वो टी20 क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए है. इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में दूसरा विकेट लेते ही वो चहल से विकेटों के मामले में आगे निकल गए.

Arshdeep Singh is moving to Greatness in T20I. 👌 pic.twitter.com/8T8TFN6dho