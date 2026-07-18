फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देखने क्यों नहीं जाएंगे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली? जानें क्या है पूरा मामला

Spain vs Argentina Final: अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली खिताबी मुकाबले देखने के लिए न्यू जर्सी नहीं जाएंगे, जिसके बाद फैंस के मानने में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया है.

स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला सोमवार 20 जुलाई की तड़के 12.30 बजे से खेला जाएगा. लेकिन इस खिताबी मुकाबले से पहले एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली खिताबी मुकाबले देखने के लिए न्यू जर्सी नहीं जाएंगे, जिसके बाद फैंस के मानने में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया है. आइए जानते हैं कि आखिर वो फाइनल देखने अमेरिका क्यों नहीं जाना चाहते हैं.

क्यों फाइनल देखने नहीं जाएंगे जेवियर माइली?

अर्जेंटीना के राष्ट्रपित जेवियर माइली सिर्फ अंधविश्वास के चलते अपने देश की नेशनल टीम का फाइनल मुकाबला देखने के लिए न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम नहीं जाएंगे. इसको लेकर माइली ने कहा, मैं ओलिवोस से ही सारे मैच देखता हूं. आमतौर पर ठंड रहती है. लेकिन मैं हीटर नहीं चलाता हूं और उस दिन मैं एक जैकट पहने हुआ था, तो अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड वाले मैच मुझे गर्मी लगने लगी, तो मैंने जैकेट उतारा तो स्विट्जरलैंड ने गोल कर दिया. उसके बाद मैंने दोबारा जैकेट पहना, फिर उसे दोबारा नहीं उतारा. हालांकि, राष्ट्रपित सिर्फ अंधविश्वास के कारण ही फाइनल मुकाबले देखने के लिए स्टेडियम नहीं जाएंगे.

36 सालों से अंधविश्वास में है अर्जेंटीना

फीफा 2026 में पहली बार नहीं है कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बड़ा मुकाबला देखने स्टेडियम नहीं जा रहा है. ये पंरपरा 36 साल यानी 1996 से चली आ रही है. 1990 में राष्ट्रपति कार्लोस मेनेम टीम से मिलने गए थे. लेकिन उसके बाद टीम की हार से शुरुआत हुई थी. लेकिन फिर उसके बाद से अर्जेंटीना के किसी भी राष्ट्रपति ने अपने देश की नेशनल टीम का कोई भी बड़ा मैच स्टेडियम से नहीं देखा है.

भारत में कहां होगी फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत में स्पेन और अर्जेंटीना फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जी5 प्लेटफॉर्म और ऐप पर उपलब्ध होगी. इसके लिए सब्सक्रिप्शन की जरूरत होगी. वहीं, खिताबी मैच का लाइव टेलीकास्ट यूनाइट8 स्पोर्ट्स 1, यूनाइट8 स्पोर्ट्स 1 एचडी, यूनाइट8 स्पोर्ट्स 2, और यूनाइट8 स्पोर्ट्स 2 एचडी टीवी चैनलों पर उपलब्ध होगा.