FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
दिल्ली में सिकुड़ती जा रही है यमुना, 68 प्रतिशत संकरी हुई, बहाव में भी 89 प्रतिशत की कमी, स्टडी में सामने आई चिंताजनक स्थिति

दिल्ली में सिकुड़ती जा रही है यमुना नदी, 68 प्रतिशत संकरी हुई, बहाव में भी 89 प्रतिशत की कमी, स्टडी में सामने आई चिंताजनक स्थिति

फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देखने क्यों नहीं जाएंगे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली? जानें क्या है पूरा मामला

फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देखने क्यों नहीं जाएंगे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली? जानें क्या है पूरा मामला

कल का मौसम, 19 जुलाई: रविवार के लिए दिल्ली में IMD ने येलो अलर्ट जारी किया, गरज के साथ बारिश की संभावना

कल का मौसम, 19 जुलाई: रविवार के लिए दिल्ली में IMD ने येलो अलर्ट जारी किया, गरज के साथ बारिश की संभावना

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड

कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड

क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan

क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan

OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?

OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देखने क्यों नहीं जाएंगे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली? जानें क्या है पूरा मामला

Spain vs Argentina Final: अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली खिताबी मुकाबले देखने के लिए न्यू जर्सी नहीं जाएंगे, जिसके बाद फैंस के मानने में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 18, 2026, 06:15 PM IST

फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देखने क्यों नहीं जाएंगे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली? जानें क्या है पूरा मामला

Javier Melei (Photo X)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला सोमवार 20 जुलाई की तड़के 12.30 बजे से खेला जाएगा. लेकिन इस खिताबी मुकाबले से पहले एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली खिताबी मुकाबले देखने के लिए न्यू जर्सी नहीं जाएंगे, जिसके बाद फैंस के मानने में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया है. आइए जानते हैं कि आखिर वो फाइनल देखने अमेरिका क्यों नहीं जाना चाहते हैं. 

क्यों फाइनल देखने नहीं जाएंगे जेवियर माइली? 

अर्जेंटीना के राष्ट्रपित जेवियर माइली सिर्फ अंधविश्वास के चलते अपने देश की नेशनल टीम का फाइनल मुकाबला देखने के लिए न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम नहीं जाएंगे. इसको लेकर माइली ने कहा, मैं ओलिवोस से ही सारे  मैच देखता हूं. आमतौर पर ठंड रहती है. लेकिन मैं हीटर नहीं चलाता हूं और उस दिन मैं एक जैकट पहने हुआ था, तो अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड वाले मैच मुझे गर्मी लगने लगी, तो मैंने जैकेट उतारा तो स्विट्जरलैंड ने गोल कर दिया. उसके बाद मैंने दोबारा जैकेट पहना, फिर उसे दोबारा नहीं उतारा. हालांकि, राष्ट्रपित सिर्फ अंधविश्वास के कारण ही फाइनल मुकाबले देखने के लिए स्टेडियम नहीं जाएंगे. 

FIFA 2026

36 सालों से अंधविश्वास में है अर्जेंटीना

फीफा 2026 में पहली बार नहीं है कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बड़ा मुकाबला देखने स्टेडियम नहीं जा रहा है. ये पंरपरा 36 साल यानी 1996 से चली आ रही है. 1990 में राष्ट्रपति कार्लोस मेनेम टीम से मिलने गए थे. लेकिन उसके बाद टीम की हार से शुरुआत हुई थी. लेकिन फिर उसके बाद से अर्जेंटीना के किसी भी राष्ट्रपति ने अपने देश की नेशनल टीम का कोई भी बड़ा मैच स्टेडियम से नहीं देखा है. 

भारत में कहां होगी फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत में स्पेन और अर्जेंटीना फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जी5 प्लेटफॉर्म और ऐप पर उपलब्ध होगी. इसके लिए सब्सक्रिप्शन की जरूरत होगी. वहीं, खिताबी मैच का लाइव टेलीकास्ट यूनाइट8 स्पोर्ट्स 1, यूनाइट8 स्पोर्ट्स 1 एचडी, यूनाइट8 स्पोर्ट्स 2, और यूनाइट8 स्पोर्ट्स 2 एचडी टीवी चैनलों पर उपलब्ध होगा.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड
कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड
क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan
क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan
OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?
OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?
Sonam Wangchuk की वो खोज, जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर; जानें उन्हें क्यों मिला था 'रैमन मैग्सेसे' अवॉर्ड?
Sonam Wangchuk की वो खोज, जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर; जानें उन्हें क्यों मिला था 'रैमन मैग्सेसे' अवॉर्ड?
अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa
अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement