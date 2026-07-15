'हमें इंग्लैंड के खिलाफ फायदा होगा...' सेमीफाइनल से पहले अर्जेंटीना के कोच ने बताया अपना प्लान, कही ये बात

England vs Argentina Semi-Final: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला गुरुवार 16 जुलाई की तड़के 12.30 बजे मुकाबला खेला जाएगा, जिससे पहले अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कालोनी ने अपना प्लान बताया है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला गुरुवार 16 जुलाई की तड़के 12.30 बजे मुकाबला खेला जाएगा. डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना की टीम एक बार फिर खिताब जीतना चाहेगी, जिसके लिए उन्हें इंग्लैंड को हराना ही होगा. लेकिन इंग्लैंड के हराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश प्लेयर काफी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि, इस मैच से पहले अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कालोनी ने अपना प्लान बताया है और बताया है कि उनकी टीम को कैसे फायदा मिलेगा. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

सेमीफाइनल से पहले इंग्लैंड का बड़ा बयान

अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कालोनी ने सेमीफाइनल मैच से पहले कहा, "हमें ऐसे बड़े मुकाबले खेलने का अनुभव है. ये जरूरी नहीं कि अनुभव हमेशा जीत दिलाए, लेकिन इससे खिलाड़ियों को शांत रहने में मदद मिलती है. एक टीम के रूप में ये हमारा पांचवां सेमीफाइनल है और इससे हमें आत्मविश्वास मिलता है. खिलाड़ी शांत हैं और इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हैं."

स्कालोनी ने आगे कहा, "हम हमेशा अपनी टीम को बेहतर बनाने और विपक्षी खिलाड़ियों को रोकने के लिए काम करते हैं. हम अपनी रणनीति में बदलाव कर सकते हैं या पहले अपनाए गए तरीके को जारी रख सकते हैं. हमारे खिलाड़ी अभी नहीं जानते कि अंतिम प्लेइंग इलेवन क्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि हमें दुनिया के दो बेहतरीन खिलाड़ियों का सामना करना है. कोई भी कोच ऐसे खिलाड़ियों को अपनी टीम में रखना चाहेगा. हालांकि, हमारे पास भी अपनी ताकत है और हम उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे."

स्कालोनी ने की इंग्लैंड की तारीफ



अर्जेंटीना के कोच ने कहा, "हमारी सोच साफ है कि गेंद हमारे पास रहे. अगर कभी गेंद विपक्षी टीम के पास चली भी जाए तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए. इंग्लैंड के पास तेज गति वाले और वन-ऑन-वन में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं. उनकी खूबियां अलग-अलग हैं, इसलिए हमें सावधान रहना होगा. हम गेंद पर नियंत्रण रखने के साथ-साथ उन्हें अपनी रणनीति से चौंकाने की कोशिश करेंगे."

स्कालोनी ने कहा, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस स्थिति में पहुंच पाऊंगा. करीब डेढ़ महीने पहले अगर कोई कहता कि हम यहां तक पहुंचेंगे तो मैं इसके लिए तुरंत तैयार हो जाता. हम इस उपलब्धि से बहुत खुश हैं. हम ये नहीं सोच रहे कि हम यहां कैसे पहुंचे, बल्कि इस बात पर ध्यान है कि अब हम यहां हैं और आगे क्या करना है."