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जॉर्डन के खिलाफ जीत में मेसी ने बनाया कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड! फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ ऐसा

जॉर्डन के खिलाफ जीत में मेसी ने बनाया कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड! फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ ऐसा

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

जॉर्डन के खिलाफ जीत में मेसी ने बनाया कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड! फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ ऐसा

विश्व कप के एक रोमांचक मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराकर ग्रुप स्टेज में टॉप पर फिनिश किया है और अब 3 जुलाई को मियामी में उनका सामना केप वर्डे से होगा.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 28, 2026, 01:36 PM IST

जॉर्डन के खिलाफ जीत में मेसी ने बनाया कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड! फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ ऐसा

लियोनेल मेसी (Image Source- IANS)

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  • अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराकर जीत दर्ज की 
  • ग्रुप जे में अपने तीनों मैच जीतकर 9 अंकों के साथ टॉप पर फिनिश किया
  • मेसी विश्व कप के लगातार सात मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं
  • विश्व कप इतिहास में उनके कुल गोलों की संख्या अब 19 पहुंच गई है

दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी का जलवा आज भी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है. रविवार (28 जून 2026) को खेले गए एक मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराकर विश्व कप के नॉकआउट (लास्ट-32) दौर के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लिया है. इस मैच में दिग्गज खिलाड़ी मेसी शुरुआती प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे और बेंच पर बैठे थे, लेकिन दूसरे हाफ में मैदान पर उतरते ही उन्होंने इस टूर्नामेंट का अपना छठा गोल दाग दिया. 

मेसी ने रचा एक और नया इतिहास

इस गोल के साथ ही वह इस समय टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं. 39 साल की उम्र में भी मेसी मैदान पर उतने ही खतरनाक नजर आ रहे हैं जितने वह सालों पहले थे. जॉर्डन के खिलाफ मैच के आखिरी 10 मिनट में उन्होंने एक शानदार फ्री-किक के जरिए गोल दागा.

इस गोल के साथ मेसी ने फुटबॉल इतिहास में एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वह विश्व कप के लगातार सात मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इसके अलावा, विश्व कप इतिहास में उनके कुल गोलों की संख्या अब 19 तक पहुंच गई है, जो कि अपने आप में एक ऑल-टाइम रिकॉर्ड है. 

FIFA

टीम में बड़े बदलाव, फिर भी दबदबा कायम

अर्जेंटीना की टीम पहले ही अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी, इसलिए कोच लियोनेल स्कालोनी ने इस मैच में बड़ा दांव खेला. उन्होंने पिछली बार ऑस्ट्रिया को हराने वाली टीम में 9 बड़े बदलाव किए. स्टार गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज और फॉरवर्ड लाउतारो मार्टिनेज को छोड़कर बाकी सभी नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया था.

मैच की शुरुआत से ही अर्जेंटीना ने अपना दबदबा बनाए रखा. खेल के 19वें मिनट में जियोवानी लो सेल्सो ने एक कमाल की फ्री-किक मारकर टीम का खाता खोला. इसके कुछ ही देर बाद, वीडियो असिस्टेंट रेफरी की मदद से अर्जेंटीना को एक पेनल्टी मिली, जिसे लाउतारो मार्टिनेज ने बिना कोई गलती किए गोल में बदल दिया और टीम को 2-0 से आगे कर दिया.

जॉर्डन ने की वापसी की कोशिश 

मैच के दूसरे हाफ में जॉर्डन के स्टार खिलाड़ी मूसा अल-तामरी ने 55वें मिनट में एक गोल दागकर अर्जेंटीना के फैंस को थोड़ा चौंका दिया और स्कोर 2-1 कर दिया. हालांकि, जॉर्डन की टीम टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुकी थी, इसलिए उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था. जैसे ही जॉर्डन ने गोल किया, स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस मेसी-मेसी चिल्लाने लगे. करीब 60वें मिनट में मेसी मैदान पर उतरे और मैच खत्म होने से ठीक पहले अपनी जादुई फ्री-किक से गोल करके अर्जेंटीना की 3-1 से जीत पक्की कर दी.

अब सामने है केप वर्डे की चुनौती

ग्रुप जे में अर्जेंटीना ने अपने तीनों मैच (अल्जीरिया को 3-0, ऑस्ट्रिया को 2-0 और जॉर्डन को 3-1) जीतकर पूरे 9 अंकों के साथ टॉप पर फिनिश किया है. खास बात यह है कि ग्रुप स्टेज के इन तीनों मैचों में अर्जेंटीना की तरफ से किए गए लगभग सभी गोल मेसी के पैर से निकले हैं, अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक और ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो गोल.

अब डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला 3 जुलाई को मियामी में पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही केप वर्डे की टीम से होगा, जो फीफा रैंकिंग में 67वें स्थान पर है. अर्जेंटीना की नजरें इस बार ब्राजील और इटली के बाद लगातार दो बार फीफा विश्व कप जीतने वाली टीम बनने पर टिकी हैं.

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