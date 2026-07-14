40 साल पुराने 'टोटके' से फाइनल में पहुंचेगा अर्जेंटीना! फीफा से मांगी खासी इजाजत

Argentina vs England FIFA 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल मुकाबला होने से पहले ही मैदान के बाहर का रोमांच चरम पर पहुंच गया है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब बेहद रोमांचक मोड़ पर आ गया है. सेमीफाइनल में दो ऐसे दिग्गज आमने-सामने होंगे, जिनके मैदानी झगड़े का इतिहास दशकों पुराना है. हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना और इंग्लैंड की. इस महामुकाबले के लिए अर्जेंटीना की तैयारियां सिर्फ मैदान पर पसीना बहाने या रणनीतियां बनाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्होंने एक ऐसा 'माइंड गेम' खेला है जिससे विरोधी टीम मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाए. सबसे खास बात यह है कि महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपने पूरे करियर में पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ खेलने उतरेंगे. ये मुकाबला गुरुवार की रात (भारतीय समयानुसार 16 जुलाई रात 12.30 बजे) खेला जाएगा.

इंग्लैंड के खिलाफ अर्जेंटीना का 'माइंड गेम'

इस मैच को जीतने और इंग्लैंड पर मानसिक बढ़त बनाने के लिए अर्जेंटीना के मैनेजमेंट ने फीफा से एक खास इजाजत मांगी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है. अर्जेंटीना इस मैच में अपनी पारंपरिक आसमानी और सफेद रंग की जर्सी के बजाय गहरे नीले रंग की अवे-जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेगा. इंग्लैंड की टीम अपनी पारंपरिक सफेद जर्सी में होगी. दरअसल, इस जर्सी को बदलने के पीछे कोई फैशन या रंग का कंट्रास्ट नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बेहद गहरा और ऐतिहासिक कनेक्शन है.

'हैंड ऑफ गॉड' की याद दिलाना चाहता है अर्जेंटीना

इस फैसले के पीछे का असली सच साल 1986 के वर्ल्ड कप से जुड़ा है. उस साल क्वार्टर फाइनल में जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ी थीं, तब महान डिएगो माराडोना ने अपनी जादुई फुटबॉल के दम पर अर्जेंटीना को 2-1 से ऐतिहासिक जीत दिलाई थी. इसी मैच में माराडोना का मशहूर 'हैंड ऑफ गॉड' और 'सदी का सर्वश्रेष्ठ गोल' देखने को मिला था. मेक्सिको में खेले गए उस यादगार मैच में अर्जेंटीना ने यही नेवी ब्लू जर्सी पहनी थी. अब 2026 में उसी रंग को दोबारा चुनकर अर्जेंटीना की टीम इंग्लैंड को इतिहास के उसी सबसे बड़े जख्म की याद दिलाना चाहती है.

क्या कहता है जर्सी का इतिहास?

साल 1986 के बाद से वर्ल्ड कप के इतिहास में दोनों टीमें दो बार और आमने-सामने आ चुकी हैं, और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही बार अर्जेंटीना की जर्सी का खेल से बड़ा कनेक्शन रहा.

साल 1998 का वर्ल्ड कप- इस मैच में मुकाबला 2-2 की बराबरी पर छूटा था, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने 4-3 से बाजी मारी थी. इस मैच में भी अर्जेंटीना ने नेवी ब्लू जर्सी ही पहनी थी.

इस मैच में मुकाबला 2-2 की बराबरी पर छूटा था, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने 4-3 से बाजी मारी थी. इस मैच में भी अर्जेंटीना ने नेवी ब्लू जर्सी ही पहनी थी. साल 2002 का वर्ल्ड कप- इस मैच में डेविड बेकहम के एक पेनल्टी गोल की बदौलत इंग्लैंड ने अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया था. इस हार के वक्त अर्जेंटीना अपनी पारंपरिक आसमानी-सफेद जर्सी में था. यानी इतिहास गवाह है कि जब-जब अर्जेंटीना नेवी ब्लू जर्सी में इंग्लैंड के सामने आया है, जीत उसी की हुई है.

अटलांटा में होगा महामुकाबला

फीफा ने अटलांटा में होने वाले इस सेमीफाइनल के लिए जर्सी के रंगों को हरी झंडी दे दी है. इंग्लैंड सफेद शर्ट में दिखेगा, जबकि अर्जेंटीना अपनी नेवी ब्लू और ब्लैक कॉम्बिनेशन वाली जर्सी में जलवा बिखेरेगा. इस वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना ने अब तक खेले अपने 6 मैचों में से 5 मैच अपनी मुख्य आसमानी-सफेद जर्सी में ही खेले हैं और सभी जीते हैं. उन्होंने केवल एक बार डलास में जॉर्डन के खिलाफ (3-1 की जीत) अपनी इस दूसरी जर्सी का इस्तेमाल किया था. अब देखना होगा कि क्या माराडोना के दौर का यह टोटका मेसी की टीम को फाइनल का टिकट दिला पाता है या नहीं.

ये भी पढ़ें- 'मेसी को रोक लेगा इंग्लैंड...' फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल से पहले पूर्व दिग्गज का बड़ा दावा