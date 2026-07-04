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केप वर्दे के खिलाफ लियोनल मेसी ने रचा इतिहास, डिएगो माराडोना का रिकॉर्ड तोड़ बने पहले खिलाड़ी

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

केप वर्दे के खिलाफ लियोनल मेसी ने रचा इतिहास, डिएगो माराडोना का रिकॉर्ड तोड़ बने पहले खिलाड़ी

Lionel Messi Records: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में अर्जेंटीना और केप वर्दे के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे अर्जेंटीना की टीम ने 3-2 से मुकाबला अपने नाम कर लिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 04, 2026, 05:39 PM IST

केप वर्दे के खिलाफ लियोनल मेसी ने रचा इतिहास, डिएगो माराडोना का रिकॉर्ड तोड़ बने पहले खिलाड़ी

Lionel Messi (Photo IANS) 

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में अर्जेंटीना और केप वर्दे के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे अर्जेंटीना की टीम ने 3-2 से मुकाबला अपने नाम कर लिया है. इस जीत के साथ लियोनल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक बार फिर अपने नाम महारिकॉर्ड कर लिया है. उन्होंने पूर्व दिग्गज डिएगो माराडोना का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और साथ ही ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. आइए जानते हैं कि मेसी ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है और कौन सा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. 

मेसी ने बनाया महारिकॉर्ड

मेसी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा असिस्ट (गोल करने में मदद) करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने पूर्व दिग्गज खिलाड़ी डिएगो माराडोना का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मेसी वर्ल्ड कप में अब कुल 9 असिस्ट कर चुके हैं, जबकि माराडोना ने अपने करियर के दौरान वर्ल्ड कप में 8 असिस्ट किए. मेसी इसके साथ ही टूर्नामेंट के इतिहास में लगातार 8 मुकाबलों में गोल करने वाले भी पहले खिलाड़ी बने. उन्होंने केप वर्दे के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में एक गोल दागते हुए अर्जेंटीना को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

FIFA 2026

अर्जेंटीना के कप्तान ने केप वर्दे के खिलाफ मैच का पहला गोल किया. उन्होंने 29वें मिनट में लिसेंड्रो मार्टिनेज से मिले बेहतरीन पास को गोल में तब्दील किया. ये मेसी का वर्ल्ड कप में 20वां गोल रहा. फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड पहले ही मेसी अपने नाम कर चुके हैं. मेसी दो वर्ल्ड कप में 7 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं. मेसी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर मौजूद हैं. मेसी को कड़ी टक्कर फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे से मिल रही है, जो 6 गोल कर चुके हैं.

कैसा रहा अर्जेंटीना और केप वर्दे का मुकाबला?

मेसी की अगुवाई वाली अर्जेंटीना को केप वर्दे के खिलाफ कड़े संघर्ष के बाद जीत नसीब हुई. 90 मिनट तक स्कोर 2-2 की बराबरी पर था. हालांकि, अतिरिक्त समय में केप वर्दे के खिलाड़ी डिने बोर्गस मेसी के एक शॉट को क्लियर करने के प्रयास में अपना ही गोल कर बैठे. ये गोल निर्णायक साबित हुआ, जिसके बाद अर्जेंटीना मुकाबले को 3-2 से अपने नाम करने में सफल रही.

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