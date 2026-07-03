'उन्हें हल्के में लेने की भूल...' केप वर्दे के खिलाफ मैच से पहले अर्जेंटीना के कोच का बड़ा बयान, पढ़ें क्या कहा

Argentina vs Cape Verde: फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में केप वर्दे के खिलाफ मैच से पहले अर्जेंटीना के कोच ने केप वर्दे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबलों में अर्जेंटीना और केप वर्दे के बीच 4 जुलाई की सुबह मुकाबला खेला जाना है. दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला करो या मरो का होने वाला है, क्योंकि हारने वाली टीम का फीफा वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो जाएगा और जीतने वाली टीम राउंड ऑफ 16 में क्वलिफाई कर लेगी. इस मैच से पहले अर्जेंटीना के कोच ने केप वर्दे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि कोच लियोनेल स्कालोनी ने क्या कुछ कहा है.

मैच से पहले लियोनेल स्कालोनी का बड़ा बयान

मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कालोनी ने कहा, "हर टीम अब मजबूत है और किसी भी विरोधी को हल्के में नहीं लिया जा सकता. उन्होंने कहा कि केप वर्दे ने अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और वो सिर्फ किस्मत से यहां नहीं पहुंचे हैं. स्कालोनी ने कहा कि अब टीमों के बीच का अंतर कम हो गया है, इसलिए हर मैच कठिन होता जा रहा है."

स्कालोनी ने केप वर्दे की डिफेंसिव ताकत की भी तारीफ करते हुए कहा, "ये टीम बहुत अच्छी तरह से डिफेंस करती है और काउंटर अटैक पर तेजी से हमला करती है. वो पासिंग लेन को बंद करने में भी माहिर हैं, जिससे विपक्षी टीम को खेलने में मुश्किल होती है. स्कालोनी ने साफ किया कि उनकी टीम इस मुकाबले को पूरी गंभीरता से लेगी."

मौसम को लेकर क्या बोले स्कालोनी?

स्कालोनी ने मैच के दौरान मौसम को लेकर कहा, "ये दोनों टीमों के लिए समान स्थिति है, इसलिए इससे बहाना नहीं बनाया जा सकता. दिन में गर्मी ज्यादा है, लेकिन अगर मैच रात में खेला जाता तो बेहतर होता. फिर भी शेड्यूल तय है, इसलिए टीम को उसी के अनुसार खेलना होगा. बता दें कि मैच के दिन तापमान 30 डिग्री सेल्सियर रहने की उम्मीद है."

रोड्रिगो डी पॉल ने भी की टिप्पणी

अर्जेंटीना के मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल ने भी कहा, "टीम इस मैच को एक फाइनल की तरह देख रही है. जब भी वो नेशनल टीम की जर्सी पहनते हैं, तो पूरा समर्पण और जिम्मेदारी के साथ खेलते हैं. वो इस मैच को आखिरी मुकाबले की तरह मानकर उतरेंगे, ताकि टीम आगे भी टूर्नामेंट में बनी रहे."

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