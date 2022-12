BBL 12: 9 रन पर ही गिर गए थे 4 विकेट फिर Andre Russell ने खेली तूफानी पारी, जड़ दिए 6 छक्के, देखें वीडियो

Big Bash League 2022-23: Melbourne Renegades के खिलाफ Brisbane Heat के लिए खेलते हुए Andre Russell ने 33 गेंद में अर्धशतक पूरा किया.

