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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

दोनों टीमों के कोचों की रणनीति से... फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल से पहले अमिताभ बच्चन ने बताया कौन बनेगा चैंपिनयन?

Amitabh Bachchan on FIFA World Cup 2026 Final: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन ने भी इस खिताबी मुकाबलों को लेकर टिप्पणी की है. उनका कहना है कि इस मैच का नजीता दोनों टीमों के कोचों की रणनीति से ही निकलेगा.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 18, 2026, 03:57 PM IST

दोनों टीमों के कोचों की रणनीति से... फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल से पहले अमिताभ बच्चन ने बताया कौन बनेगा चैंपिनयन?

Amitabh Bachchan on FIFA World Cup 2026 Final

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और स्पेन के बीच सोमवार 20 जुलाई की तड़के 12.30 बजे से खेला जाएगा. हालांकि, दुनिया के सबसे बड़े फाइनल मुकाबले से पहले लोगों के बीच उत्साह बनी हुई है. इतना ही नहीं, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन ने भी इस खिताबी मुकाबलों को लेकर टिप्पणी की है. उनका कहना है कि इस मैच का नजीता दोनों टीमों के कोचों की रणनीति से ही निकलेगा. इसके अलावा उनका मानना है कि टूर्नामेंट में हुए सभी खिलाड़ी सुपरस्टार हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने आगे क्या कहा है.  

बिग बी ने फाइनल पर कही ये बात

बिग बी कहे जाने वाले अमिताभ बच्चेन ने अपने ब्लॉग पर लिखा, "जब आप चैंपियनशिप के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं और आपस में मुकाबला करने के लिए सिर्फ 4 टीमें बची होती हैं तो भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है. भविष्यवाणियां आपके पसंदीदा के प्रति आपके प्यार और लगाव पर आधारित होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस स्टेज पर हम 44 खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं. सेमीफाइनल से फाइनल तक, हर टीम में 11 खिलाड़ी और मुकाबले के इस स्टेज पर हर खिलाड़ी एक सुपरस्टार है."

FIFA 2026

उन्होंने और लिखा, "आप एक खिलाड़ी के तौर पर उनकी हैसियत नहीं बदल सकते, लेकिन जरूरत इस बात की है कि उन्हें कैसे मैनेज किया जाए और यहीं कोच या मैनेजर की भूमिका आती है. इसी वजह से रविवार को होने वाला फाइनल स्पेनिश कोच और अर्जेंटीना के कोच के बीच मुकाबला होगा. वो गेम की क्या योजना बनाते हैं, यही तय करेगा कि विजेता कौन होगा. वो योजना बनाएंगे और खिलाड़ियों को उसे अमल में लाना होगा."

कोचों की रणनीति से ही नतीजा निकलेगा

बिग बी ने आगे लिखा, "दूसरा कोच उन्हें समझकर उसी हिसाब से अपनी योजना बनाएगा. सबसे दिलचस्प स्थिति, इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना मैच के आखिरी 3 मिनट में अर्जेंटीना के कोच ने एक खिलाड़ी की जगह स्ट्राइकर को उतारा, ताकि हमला किया जा सके बजाय इसके कि डिफेंडर भेजकर ड्रॉ बचाया जाए और फिर ओवरटाइम खेलकर जीत की उम्मीद की जाए. हालांकि, ये एक शानदार कदम था. जोखिम भरा, लेकिन हिम्मत वाला फैसला था और नतीजे ने इसे साबित भी किया."

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