MS Dhoni का मजाक उड़ाना महंगा पड़ा इस पाकिस्तानी को, Amit Mishra ने कराया सच से सामना

डीएनए हिंदी: रावलपिंडी (Rawalpindi Test) में खेले जा रहे पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड (PAK vs ENG) के बीच टेस्ट में कई रिकॉर्ड बन चुके हैं. अब तक इस पिच पर 7 शतक और 4 अर्धशतक लग चुके हैं. यही नहीं इस पिच पर अभी तक 1500 रन भी बन चुके हैं. पहले दिन जिस अंदाज में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई की, तब से रावलपिंडी की पिच की जमकर आलोचना हो रही है. इंग्लैंड के 657 रन के जवाब में पाकिस्तान ने भी शानदार जवाब दिया और अपने तीन बल्लेबाजों के शतकीय पारी की बदौलत 579 रन बना डाले. जिसके बाद क्रिकेट फैंस ने ये कहना शुरू कर दिया की पाकिस्तानी बल्लेबाज सिर्फ फ्लैट विकेट पर ही रन बना सकते हैं.

कैसे खेला जाता है नए जमाने का क्रिकेट, इंग्लैंड से लेनी चाहिए भारत को सीख

पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, जो भारतीय फैंस कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बल्लेबाज सिर्फ फ्लैट विकेट पर ही रन बना सकते हैं, वो ये भी जान लें कि यासिर शाह ने टेस्ट क्रिकेट में एमएस धोनी से अधिक शतक विदेशों में बनाए हैं. आपको बता दें कि यासिर शाह पाकिस्तान के लेग स्पिनर हैं और उनका एकमात्र शतक ऑस्ट्रेलिया में आया था. धोनी (MS Dhoni) ने अपने टेस्ट में 6 शतक और एक दोहरा शतक लगाया है. धोनी ने एक शतक फैसलाबाद में लगाया है लेकिन वो कभी भी सब कॉन्टिनेंट के बाहर शतक नहीं लगा पाए हैं.

पाक फैन को अमित मिश्रा का करारा जवाब

It took 3 captains and 24 years for Pakistan to win World cup, T20 World cup and champions trophy.



MS Dhoni won all three within 7 years. 🤫 https://t.co/n9aQ26KQxO