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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

अमन से लेकर रेणुका तक, Asian Games 2026 में उत्तर रेलवे का जलवा, देश के लिए जीते 11 मेडल

उत्तर रेलवे ने एक बार फिर भारतीय खेलों में अपना अहम योगदान दिखाया है. उत्तर रेलवे के 14 खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स 2026 में भारत को रिप्रेजेंट किया. 14 में से 11 खिलाड़ियों ने मेडल जीता है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 04, 2026, 08:59 PM IST

अमन से लेकर रेणुका तक, Asian Games 2026 में उत्तर रेलवे का जलवा, देश के लिए जीते 11 मेडल

Asian Games 2026

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उत्तर रेलवे ने एक बार फिर भारतीय खेलों में अपना अहम योगदान दिखाया है. उत्तर रेलवे के 14 खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स 2026 में भारत को रिप्रेजेंट किया और अपने शानदार प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया. उत्तर रेलवे के खिलाड़ियों ने शानदार योगदान दिया, उन्होंने 10 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज समेत 11 मेडल जीते, जबकि तीन और खिलाड़ियों ने अपने-अपने खेल में देश को रिप्रेजेंट किया.

मेडल जीतने वालों में अमन ने रेसलिंग (57 Kg फ्रीस्टाइल) में गोल्ड मेडल जीता. कबड्डी में, पूजा और आशु मलिक ने क्रमशः भारतीय महिला और पुरुष टीमों को रिप्रेजेंट किया और गोल्ड मेडल हासिल किए. उत्तर रेलवे ने भारतीय हॉकी में भी अहम योगदान दिया. यशदीप सिवाच उस भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे जिसने गोल्ड मेडल जीता, जबकि नेहा, इशिका, शिल्पी डबास और साक्षी राणा ने भारतीय महिला हॉकी टीम को रिप्रेजेंट किया और गोल्ड मेडल हासिल किए.

बॉक्सिंग में, प्रिया ने 60 Kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता, जिससे इंडिया की गिनती में एक और मेडल जुड़ गया. महिला क्रिकेट में उत्तर रेलवे की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर और प्रतीक रावल ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थीं. साइकलिंग में उत्तर रेलवे के जेमश कीथेलाक्रम और विश्वजीत सिंह ने भी रिप्रेजेंट किया, जबकि अनीश ने शूटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया.

उत्तर रेलवे के खिलाड़ियों का योगदान

  • अमन- कुश्ती – 57 Kg फ्रीस्टाइल गोल्ड मेडल
  • पूजा कबड्डी – महिला गोल्ड मेडल
  • आशु मलिक कबड्डी – पुरुष गोल्ड मेडल
  • यशदीप सिवाच- हॉकी – पुरुष गोल्ड मेडल
  • नेहा- हॉकी – महिला गोल्ड मेडल
  • इशिका- हॉकी – महिला गोल्ड मेडल
  • शिल्पी डबास- हॉकी – महिला- गोल्ड मेडल
  • साक्षी राणा- हॉकी – महिला- गोल्ड मेडल
  • प्रिया- बॉक्सिंग – 60 Kg ब्रॉन्ज़ मेडल
  • रेणुका ठाकुर- क्रिकेट – महिला- गोल्ड मेडल
  • प्रतिका रावल- क्रिकेट – महिला- गोल्ड मेडल
  • जेमश कीथेलाक्रम- साइक्लिंग- हिस्सा लिया
  • विश्वजीत सिंह- साइक्लिंग- हिस्सा लिया
  • अनीश- शूटिंग- हिस्सा लिया

उत्तर रेलवे के लिए गर्व की बात

ये कामयाबी उत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन (NRSA) के लिए बहुत गर्व की बात है. इन खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन खेलों को बढ़ावा देने और विकसित करने और स्पोर्ट्स हुनर को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर रेलवे के संकल्प को दिखाता है. इन खिलाड़ियों की कामयाबी पूरे ऑर्गनाइजेशन में युवा रेलवे एथलीट और उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगी.

उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक; प्रेसिडेंट/NRSA और PCSTE/NR और मानद जनरल सेक्रेटरी/NRSA और CSTE/P/East ने सभी खिलाड़ियों, कोच, सपोर्ट स्टाफ और अधिकारियों को भारतीय स्पोर्ट्स में उनके शानदार योगदान और देश और उत्तर रेलवे का नाम रोशन करने के लिए बधाई दी.

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