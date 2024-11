वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार (8 नवंबर) को तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ पर 2 मैच का बैन लगा दिया. 6 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ बारबाडोस में खेले गए तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में कप्तान शाई होप से गुस्सा होकर अल्जारी जोसेफ मैदान से बाहर चले गए थे. जिस कारण वेस्टइंडीज को कुछ देर के लिए 10 खिलाड़ियों के साथ ही फील्डिंग करनी पड़ी थी.

Gets angry! 😡

Bowls a wicket maiden 👊

Leaves 🤯



An eventful start to the game for Alzarri Joseph! 😬#WIvENGonFanCode pic.twitter.com/2OXbk0VxWt