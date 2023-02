WPL 2023: UP Warriors ने इस ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को बनाया कप्तान, 5 मार्च को खेलना है पहला मुकाबला

Women's Premier League 2023 में UP Warriors को अपना पहला मुकाबला 5 मार्च को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में जायंट्स से खेलना है.

