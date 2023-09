IPL 2023 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने किया कप्तान के नाम का ऐलान, विदेशी खिलाड़ी पर जताया भरोसा 

डीएनए हिंदी: सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2023 के लिए एडन मार्करम को अपना कप्तान बनाया है. पिछले सीजन के कैप्टन केन विलियमसन को फ्रेंचाइजी ने रिलीज कर दिया था. इसके बाद से नए कप्तान के लिए कई नाम की चर्चा थी. फ्रेंचाइजी ने एक बार फिर विदेशी खिलाड़ी को ही टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी दी है. इससे पहले डेविड वॉर्नर भी इस टीम को लीड कर चुके हैं. वॉर्नर की ही कप्तानी में फ्रेंचाइजी ने आईपीएल खिताब जीता था.

ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे डेविड वॉर्नर

सनराइजर्स हैदराबाद ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके एडन मार्करम को कप्तान बनाने की जानकारी साझा की है. इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर मार्करम के साथ फ्रेंचाइजी के पूर्व कप्तान डेविड वॉर्नर भी ट्रेड करने लगे हैं.

