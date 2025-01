पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज अहमद शहजाद ने अपने करियर को लेकर एक हैरान करने वाला बयान दिया है. उनका मानना है कि उनकी खूबसूरती की वजह से उनका करियर बर्बाद हो गया है. शहजाद ने ये बयान एक पोडकास्ट में दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. शहजाद ने साल 2023 में पाकिस्तान सुपर लीग से संन्यास का ऐलान किया था. हालांकि अभी तक उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा नहीं कहा है. लेकिन फिर शहजाद काफी लंबे समय से टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं.

शहजाद का चौंकाने वाला बयान

अहमद शाहजाद ने अपने करियर को लेकर कहा, "मैं काफी छोटी उम्र से क्रिकेट खेल रहा हूं. लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगर आप अच्छे दिखते हैं, तो लोग आपको आंकने लगेंगे. आपके कई सारे दुश्मन भी बन सकते हैं. मैं इसका शिकार हो चुका हूं. मैं अपना बचाव नहीं कर रहा हूं. सिर्फ मैं नहीं, मेरे अलावा भी कई क्रिकटर हैं, जो इसका शिकार हुए हैं."

Ahmed Shahzad 🗣 *

Being good-looking has cost me dearly, in cricket if you look good, know how to wear good clothes, speak well, then your senior players get jealous, and that's what I had to suffer" 😳

😂😭#PakistanCricket pic.twitter.com/qd5ZGRmxln