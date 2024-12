विश्व चेस चैंपियनशिप (World Chess Championship 2024) के फाइनल में 18 साल के डी गुकेश (D Gukesh) ने चीन के डिंग लिरेन को हराकर इतिहास रच दिया. इस ऐतिहासिक जीत के बाद सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों का तांता लग गया. लेकिन सबसे भावुक और दिल छूने वाली प्रतिक्रिया गुकेश के पिता, डॉ. राजिनीकांत की रही. वह सिंगापुर में मैच का मुकाबला मोबाइल पर देख रहे थे. जिसके बाद उनका रिएक्शन बेहद ही खास था.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ रिएक्शन

जब गुकेश की जीत पक्की हुई तो डॉ. राजिनीकांत का रोमांचक इंतजार खत्म हुआ. वह दौड़ते हुए हॉल की ओर बढ़े और जैसे ही गुकेश बाहर निकले तो पिता और बेटे के बीच बेहद ही भावुक तरीके से गले मिलते दिख हुआ. यह पल वाकई अविस्मरणीय था, जिसमें गुकेश ने अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि को अपने पिता के साथ साझा किया, जो उनके संघर्ष और समर्पण का हिस्सा रहे हैं.

♥️ Gukesh's dad after he realized that his son had won the World Championship