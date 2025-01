अफगानिस्तान के युवा ऑलराउंडर अजमतुल्लाह ओमरजेई ने इतिहास रच दिया है. वो पहले अफगानी खिलाड़ी बने हैं. जिसे आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है.

ओमरजेई ने साल 2024 में वनडे क्रिकेट में कमाल का प्रदर्शन किया था. जिसको देखते हुए आईसीसी ने उनको ये अवॉर्ड दिया है. ओमरजेई को अफगानिस्तान क्रिकेट का भविष्य मना जा रहा है.

पिछले साल कैसा रहा प्रदर्शन

अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह ओमरजेई के लिए साल 2024 काफी खास रहा. इस साल उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से आईसीसी से बड़ा सम्मान मिला. साल 2024 में ओमरजेई ने गेंद और बल्ले दोनों से ही खूब धमाल मचाया. उन्होंने पिछले साल बल्ले से 52.4 की औसत से 417 रन बनाए. वही गेंदबाजी में ओमरजेई ने 17 विकेट झटके.

Azmatullah Omarzai has asserted himself as one of the most versatile white-ball players in the world by taking out 2024's ICC Men’s ODI Cricketer of the Year 💪 pic.twitter.com/vjCPBIMFDC