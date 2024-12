एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2024 का फाइनल मुकाबला भारत और बांग्लादेश की अंडर-19 टीम के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था. इस मैच में बांग्लादेश ने 59 रनों से शानदार जीत हासिल की है और इतिहास रच दिया है. बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 198 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 139 रन ही बना सकी. इस टूर्नामेंट के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड बांग्लादेश के इक़बाल हुसैन इमोन को मिला है. इतना ही नहीं इकबाल फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहें.

बांग्लादेश की टीम ने रचा इतिहास

एसीसी अंडर-19 एशिया कप के इतिहास में बांग्लादेश ने दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है. इससे पहले बांग्लादेश ने साल 2023 में टाइटल जीता था. उस दौरान बांग्लादेश ने फाइनल मुकाबला यूएई के खिलाफ खेला था. वहीं अब बांग्लादेश ने भारत को फाइनल में करारी शिकस्त दी है. इस बार टीम ने भारतीय टीम को फाइनल मुकाबले में 59 रनों से जीत दर्ज की और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवा लिया है.

𝗕𝗢𝗪 𝗗𝗢𝗪𝗡 𝗧𝗢 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦! 🏆



Presenting the winners of the #ACCMensU19AsiaCup 2024 - Bangladesh U19! 🇧🇩#ACC pic.twitter.com/l0VYQdPLRu