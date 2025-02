इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टी20 की ताजा रैंकिग जारी कर दी है. जिसमें अभिषेक शर्मा को जबरदस्त फायदा हुआ है. वो सीधे 40 नंबर से 2 पर पहुंच गए हैं. अभिषेक ने रैंकिग में 38 स्थान की छंलाग लगाई है.

हाल ही में खेले गए टी20 सीरीज में अभिषेक ने धमाकेदार शतक इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा था. जिसका फायदा उनको रैंकिग में मिला है. वही वरुण चक्रवर्ती भी गेंदबाजी रैंकिग में टॉप पर पहुंचने के बेहद करीब आ गए हैं.

अभिषेक 40 से सीधे 2 नंबर पर आए

भारत के युवा ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 40 नंबर से रैंकिग में टॉप 2 में आ गए हैं. वही तिलक को 1 स्थान का नुकसान हुआ है और वो नंबर 3 पर चले गए है.

