भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला गया. जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में सिर्फ 132 रन बनाकर ढेर हो गई. जिसके बाद रनों का पीछा करते हुए भारत ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों की हालत पतली कर दी.

ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने भारत को धमाकेदार शुरुआत दिलाई. वही संजू के आउट होते ही सारी जिम्मेदारी अभिषेक ने अपने कंधों पर ले ली. अभिषेक ने इंग्लिश गेंदबाजों की ऐसी कुटाई की है. जो उनको हमेशा याद रहेगी.

ईडन गार्डन्स में बन गए सिक्सर किंग

इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच से पहले हर किसी के जहान में अभिषेक की फॉर्म को लेकर टेंशन थी. मगर ईडन गार्डन्स में अभिषेक ने ऐसे - ऐसे शॉट लगाए कि हर कोई अब उनका फैन बन गया है.

