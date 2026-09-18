रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ गदगद हैं अभिषेक शर्मा, बताया आयरलैंड और इंग्लैंड में मिली हार के बाद टीम में क्या हुआ

भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक ने 30 गेंदों में शतक पूरा किया था जो किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज टी20 अर्धशतक और 'फुल मेंबर' देश के बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड है.

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 30 गेंदों में तूफानी शतक जड़ा. इस शतक के साथ ही अभिषेक शर्मा ने रोहित शर्मा जैसे दिग्गज का रिकॉर्ड तोड़ दिया. टी20 फॉर्मेट में टेस्ट खेलने वाले किसी देश की तरफ से ये सबसे तेज टी20 शतक था. अभिषेक इस उपलब्धि को हासिल करके गदगद हैं और उन्होने कहा है कि ये एक अहम पड़ाव है. उन्होंने अपनी इस तूफानी पारी का श्रेय टीम के निडर माहौल को दिया, जिसने उन्हें आक्रामक खेलने के लिए प्रेरित किया.

आयरलैंड और इंग्लैंड में मिली हार का किया जिक्र

'बीसीसीआई टीवी' पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में अभिषेक ने कहा कि यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि शायद सभी भारतीयों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि मुझे आज भी याद है कि रोहित जिस तरह से टी20 क्रिकेट खेलते थे, उन्हें घर पर देखना मुझे बहुत पसंद था और उसका मजा आता था. उस रिकॉर्ड को तोड़ना अभी के लिए मेरी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है.

भारतीय सलामी बल्लेबाज ने टीम के बुरे दौर को भी याद किया. उन्होंने हेड कोच गौतम गंभीर और टी20 इंटरनेशनल कप्तान श्रेयस अय्यर से मिले मजबूत समर्थन का जिक्र किया. अभिषेक ने कहा कि आयरलैंड और इंग्लैंड में मिली हार जैसी छोटी-मोटी नाकामियों ने पिछले दो वर्षों में तैयार की गई बल्लेबाजी यूनिट की आक्रामक रणनीति को कमजोर नहीं किया. उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप से पहले के दो वर्षों में हमने दबदबा बनाए रखा था और शायद वर्ल्ड कप के ठीक बाद भी, एक-दो सीरीज हमारी बैटिंग और हमारे खेलने के तरीके को तय नहीं कर सकतीं.

बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक ने आगे कहा कि एक बल्लेबाज के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम फिर से वैसा माहौल बनाएं, जहां हमें खुलकर खेलने और खुद को जाहिर करने की आजादी हो. कोच और कप्तान का भी बड़ा रोल है क्योंकि जब वे आपके साथ होते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे आपको अधिक आजादी और आत्मविश्वास मिलता है.

गौतम गंभीर ने दिया गुरुमंत्र

अभिषेक ने आगे बताया कि गंभीर ने उन्हें साफतौर पर कहा था कि वे शुरू से ही तेज खेलने वाली सोच को आगे बढ़ाएं और मैच से पहले टीम की मीटिंग में पंजाबी में बात करके सबको प्रेरित करें. उन्होंने कहा, "मुझे आज भी याद है कि पहले प्रैक्टिस सेशन में हमने बात की थी कि हम कैसे फिर से दबदबा बनाना चाहते हैं और इस प्रोसेस में आपको निडर होना होगा, हमेशा टीम के बारे में सोचना होगा. मुझे याद है जब मैंने शुरुआत की थी और सूर्यकुमार वहां थे, तो वह हमेशा चाहते थे कि मैं पावरप्ले का फायदा उठाऊं, क्योंकि अगर आप देखें तो टी20 गेम ज्यादातर पावरप्ले पर ही निर्भर करता है. तो गौतम गंभीर यही कह रहे थे - वह चाहते थे कि मैं ऐसा माहौल बनाऊं, टीम ड्रेसिंग रूम में ऐसा माहौल हो जहां आप निडर होकर जा सकें, अपनी मर्जी से खेल सकें और खुद को जाहिर कर सकें."

(इनपुट- एजेंसी)