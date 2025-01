रणजी ट्रॉफी 2024 - 24 के दूसरे राउंड की शुरुआत हो चुकी है. जिसमें गुजरात के लेफ्ट आर्म स्पिनर आर्या देसाई ने विकेट का तांडव कर दिया है. सिद्धार्थ ने उत्तराखंड के खिलाफ मुकाबले की पहली पारी में अकेले 9 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया.

जिसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने खाते में कर लिया. वो गुजरात के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इतिहास में एक ही पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं.

उत्तराखंड के खिलाफ मचाई तबाही

उत्तराखंड और गुजरात की टीम ने के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. जिसमें उत्तराखंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना. मगर गुजरात के स्पिन गेंदबाज आर्या देसाई ने इस फैसले को गलत साबित कर दिया. आर्या ने 9 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने का काम किया.

9 WICKET HAUL FOR AARYA DESAI IN RANJI TROPHY..!!!!



- 21 Year old Aarya Desai picked Best Bowling figure for Gujarat in Ranji Trophy History. 🤯pic.twitter.com/JOhcbUjHgM