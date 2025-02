इरफान पठान (Irfan Pathan) और सफा बैग की शादी की नौवीं वर्षगांठ को और खास बनाने के लिए आमिर खान (Aamir Khan) ने खुद इसकी तैयारियों में अहम भूमिका निभाई. इरफान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ केक काटते नजर आ रहे हैं, जबकि आमिर खान उनके पास खड़े मुस्कुराते हुए ताली बजा रहे हैं.

क्रिकेट और बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी से चमका जश्न

इस सेलिब्रेशन में क्रिकेट और बॉलीवुड से जुड़ी कई हस्तियों ने हिस्सा लिया. इनमें सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ, पूर्व क्रिकेटर जहीर खान अपनी पत्नी और अभिनेत्री सागरिका घाटगे के साथ और आमिर खान की पूर्व पत्नी किरण राव भी शामिल थीं. इन नामचीन हस्तियों की उपस्थिति ने इस जश्न को और खास बना दिया.

वीडियो के साथ इरफान ने लिखा,

'इस कमरे में वे लोग मौजूद थे जिन्हें मैं कभी दूर से सराहता था, लेकिन अब उन्हें दोस्त कहता हूं. हमारी सालगिरह को यादगार बनाने के लिए शुक्रिया, आमिर भाई.'

इरफान पठान का रोमांटिक संदेश

इससे पहले इरफान पठान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें उन्होंने सफा बैग के लिए प्यार भरा संदेश लिखा, 'तुम मेरी सभी दुआओं का सबसे खूबसूरत जवाब हो. हैप्पी 9थ माय लव.'

YOU ARE THE MOST BEAUTIFUL ANSWER TO ALL MY PRAYERS. happy 9th my love 😍 pic.twitter.com/4KIDAhshK6