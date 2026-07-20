फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में बने ये 6 महारिकॉर्ड्स, ऐसा करने वाली दुनिया की इकलौती टीम बनीं स्पेन

FIFA World Cup 2026 Final: स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में काफी रिकॉर्ड्स बने और काफी रिकॉर्ड्स टूटे हैं. इतना ही नहीं, इस वर्ल्ड कप ऐसे महारिकॉर्ड्स भी बने हैं.

स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में काफी रिकॉर्ड्स बने और काफी रिकॉर्ड्स टूटे हैं. इतना ही नहीं, इस वर्ल्ड कप ऐसे महारिकॉर्ड्स भी बने हैं, जिनका टूटना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा. स्पेन की टीम ने फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 16 साल बाद खिताब अपने नाम किया है. इससे पहले स्पेन साल 2010 में अपना पहला खिताब अपने नाम किया था और अब दो ट्रॉफी जीत ली हैं. आइए जानते हैं कि फीफा के फाइनल में कौन से 6 महारिकॉर्ड बने हैं.

फीफा के एक एडिशन में सबसे ज्यादा गोल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम इंग्लैंड और फ्रांस है. इन दोनों टीमों ने सबसे ज्यादा 20-20 गोल दागे हैं. इसके अलावा अरजेंटीना ने 19 गोल दागे हैं, जबकि वर्ल्ड चैंपियन टीम स्पेन ने 14 गोल किए हैं. हालांकि, इस वर्ल्ड कप 2026 में कुल 308 गोल लगे हैं, जो फीफा के इतिहास में पहली बार हुआ है. पिछले साल 2022 में 172 गोल लगे थे, जिसकी तुलना में ये दोगुना ज्यादा गोल लगे हैं.

स्पेन के नाम दर्ज हुआ अनोखा रिकॉर्ड

फीफा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी टीम ने सिर्फ 1 गोल खाकर ट्रॉफी अपने नाम की हो. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्लीन शीट का खिताब वर्ल्ड चैंपियन टीम स्पेन को मिला है. उन्होंने इस टूर्नामेंट के 8 मैचों में सिर्फ 1 गोल खाया है, जो क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के खिलाफ आया था, जिसे चार्ल्स डी केटेलरे गोल दिया था. इसके साथ ही स्पेन ने साल 2010 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है. उस दौरान स्पेन ने 2 गोल खाए थे, जबकि फ्रांस ने 1998 और इटली ने 2006 में 2-2 गोल खाए थे, लेकिन स्पेन ने 2026 में 1 गोल खाकर तीनों रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

पुरुष और महिला वर्ल्ड कप जीतने वाला देश बना स्पेन

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतते ही स्पेन की फुटबॉल टीम ने इतिहास रच दिया है. स्पेन की पुरुष और महिला टीमों ने लगातार फीफा वर्ल्ड कप जीता है और ऐसा करने वाली इकलौती टीम बन गई है. खास बात ये है कि महिला वर्ल्ड कप में स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से ही हराया था. हालांकि, पुरुष वर्ल्ड कप में भी स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से ही हराया है.

फाइनल में सबसे ज्यादा गोल बचाने का रिकॉर्ड

अर्जेंटीना के गोलकीपर Emiliano Martinez ने अपना नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज करवा लिया है. स्पेन के खिलाफ फाइनल में उन्होंने 11 सेव्स किए, जो वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास में सबसे ज्यादा सेव्स हैं.

एक टूर्नामेंट में 6 क्लीन शीट्स का रिकॉर्ड

स्पेन ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 में 7 मैच खेले हैं और इनमें से 6 मैचों में क्लीन शीट रखी है. इस तरह उन्होंने एक ही FIFA वर्ल्ड कप एडिशन में किसी टीम द्वारा सबसे ज़्यादा क्लीन शीट रखने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. उन्होंने नीदरलैंड्स (1974), इटली (1990), ब्राज़ील (1994), फ़्रांस (1998) और स्पेन (2010) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. इन सभी टीमों ने एक ही FIFA वर्ल्ड कप में पांच क्लीन शीट रखी थीं.

सबसे लंबा Unbeaten Run

स्पेन ने इस वर्ल्ड कप सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि कई महारिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं, जिसमें स्पेन का एक रिकॉर्ड सबसे लंबा Unbeaten Run है. यानी टीम ने लगातार बिना कोई मैच गंवाए सबसे ज्यादा मैच जीते हैं. टीम ने 37 मुकाबलें बिना हारे खेले हैं और उन्होंने इटली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.