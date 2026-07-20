FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में बने ये 6 महारिकॉर्ड्स, ऐसा करने वाली दुनिया की इकलौती टीम बनीं स्पेन

फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में बने ये 6 महारिकॉर्ड्स, ऐसा करने वाली दुनिया की इकलौती टीम बनीं स्पेन

Indian Navy: क्या भारतीय नौसेना के पास हैं मानवरहित ड्रोन बोट? नेवी की ये ताकत जानकर कांप जाएंगे दुश्मन

Indian Navy: क्या भारतीय नौसेना के पास हैं मानवरहित ड्रोन बोट? नेवी की ये ताकत जानकर कांप जाएंगे दुश्मन

फीफा के इतिहास में पहली बार लगे 300 से ज्यादा गोल, दर्शकों की भीड़ ने भी तोड़ा रिकॉर्ड; वर्ल्ड चैंपियन के नाम क्लीन शीट

फीफा के इतिहास में पहली बार लगे 300 से ज्यादा गोल, दर्शकों की भीड़ ने भी तोड़ा रिकॉर्ड; वर्ल्ड चैंपियन के नाम क्लीन शीट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
प्लूटो पर हुआ इतना खतरनाक लैंडस्लाइड जिसमें दफन हो सकता है धरती का एक पूरा शहर, तस्वीर देख दहल जाएंगे आप!

प्लूटो पर हुआ इतना खतरनाक लैंडस्लाइड जिसमें दफन हो सकता है धरती का एक पूरा शहर, तस्वीर देख दहल जाएंगे आप!

FIFA World Cup 2026 के 5 ग्लोबल सुपरस्टार्स से मिलिए, किसी ने डिफेंस में गाड़े झंडे तो किसी ने दनादन गोल से रचा इतिहास

FIFA World Cup 2026 के 5 ग्लोबल सुपरस्टार्स से मिलिए, किसी ने डिफेंस में गाड़े झंडे तो किसी ने दनादन गोल से रचा इतिहास

चैंपियन स्पेन का ग्रैंड सेलिब्रेशन! देखें खिलाड़ियों और फैंस के जश्न की शानदार तस्वीरें

चैंपियन स्पेन का ग्रैंड सेलिब्रेशन! देखें खिलाड़ियों और फैंस के जश्न की शानदार तस्वीरें

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में बने ये 6 महारिकॉर्ड्स, ऐसा करने वाली दुनिया की इकलौती टीम बनीं स्पेन

FIFA World Cup 2026 Final: स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में काफी रिकॉर्ड्स बने और काफी रिकॉर्ड्स टूटे हैं. इतना ही नहीं, इस वर्ल्ड कप ऐसे महारिकॉर्ड्स भी बने हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 20, 2026, 08:31 PM IST

फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में बने ये 6 महारिकॉर्ड्स, ऐसा करने वाली दुनिया की इकलौती टीम बनीं स्पेन

fifa world cup 2026 Final Records (Photo IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में काफी रिकॉर्ड्स बने और काफी रिकॉर्ड्स टूटे हैं. इतना ही नहीं, इस वर्ल्ड कप ऐसे महारिकॉर्ड्स भी बने हैं, जिनका टूटना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा. स्पेन की टीम ने फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 16 साल बाद खिताब अपने नाम किया है. इससे पहले स्पेन साल 2010 में अपना पहला खिताब अपने नाम किया था और अब दो ट्रॉफी जीत ली हैं. आइए जानते हैं कि फीफा के फाइनल में कौन से 6 महारिकॉर्ड बने हैं. 

फीफा के एक एडिशन में सबसे ज्यादा गोल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम इंग्लैंड और फ्रांस है. इन दोनों टीमों ने सबसे ज्यादा 20-20 गोल दागे हैं. इसके अलावा अरजेंटीना ने 19 गोल दागे हैं, जबकि वर्ल्ड चैंपियन टीम स्पेन ने 14 गोल किए हैं. हालांकि, इस वर्ल्ड कप 2026 में कुल 308 गोल लगे हैं, जो फीफा के इतिहास में पहली बार हुआ है. पिछले साल 2022 में 172 गोल लगे थे, जिसकी तुलना में ये दोगुना ज्यादा गोल लगे हैं. 

स्पेन के नाम दर्ज हुआ अनोखा रिकॉर्ड

फीफा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी टीम ने सिर्फ 1 गोल खाकर ट्रॉफी अपने नाम की हो. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्लीन शीट का खिताब वर्ल्ड चैंपियन टीम स्पेन को मिला है. उन्होंने इस टूर्नामेंट के 8 मैचों में सिर्फ 1 गोल खाया है, जो क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के खिलाफ आया था, जिसे चार्ल्स डी केटेलरे गोल दिया था. इसके साथ ही स्पेन ने साल 2010 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है. उस दौरान स्पेन ने 2 गोल खाए थे, जबकि फ्रांस ने 1998 और इटली ने 2006 में 2-2 गोल खाए थे, लेकिन स्पेन ने 2026 में 1 गोल खाकर तीनों रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.  

पुरुष और महिला वर्ल्ड कप जीतने वाला देश बना स्पेन

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतते ही स्पेन की फुटबॉल टीम ने इतिहास रच दिया है. स्पेन की पुरुष और महिला टीमों ने लगातार फीफा वर्ल्ड कप जीता है और ऐसा करने वाली इकलौती टीम बन गई है. खास बात ये है कि महिला वर्ल्ड कप में स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से ही हराया था. हालांकि, पुरुष वर्ल्ड कप में भी स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से ही हराया है.

फाइनल में सबसे ज्यादा गोल बचाने का रिकॉर्ड

अर्जेंटीना के गोलकीपर Emiliano Martinez ने अपना नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज करवा लिया है. स्पेन के खिलाफ फाइनल में उन्होंने 11 सेव्स किए, जो वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास में सबसे ज्यादा सेव्स हैं. 

एक टूर्नामेंट में 6 क्लीन शीट्स का रिकॉर्ड

स्पेन ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 में 7 मैच खेले हैं और इनमें से 6 मैचों में क्लीन शीट रखी है. इस तरह उन्होंने एक ही FIFA वर्ल्ड कप एडिशन में किसी टीम द्वारा सबसे ज़्यादा क्लीन शीट रखने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. उन्होंने नीदरलैंड्स (1974), इटली (1990), ब्राज़ील (1994), फ़्रांस (1998) और स्पेन (2010) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. इन सभी टीमों ने एक ही FIFA वर्ल्ड कप में पांच क्लीन शीट रखी थीं.

सबसे लंबा Unbeaten Run

स्पेन ने इस वर्ल्ड कप सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि कई महारिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं, जिसमें स्पेन का एक रिकॉर्ड सबसे लंबा Unbeaten Run है. यानी टीम ने लगातार बिना कोई मैच गंवाए सबसे ज्यादा मैच जीते हैं. टीम ने 37 मुकाबलें बिना हारे खेले हैं और उन्होंने इटली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
प्लूटो पर हुआ इतना खतरनाक लैंडस्लाइड जिसमें दफन हो सकता है धरती का एक पूरा शहर, तस्वीर देख दहल जाएंगे आप!
प्लूटो पर हुआ इतना खतरनाक लैंडस्लाइड जिसमें दफन हो सकता है धरती का एक पूरा शहर, तस्वीर देख दहल जाएंगे आप!
FIFA World Cup 2026 के 5 ग्लोबल सुपरस्टार्स से मिलिए, किसी ने डिफेंस में गाड़े झंडे तो किसी ने दनादन गोल से रचा इतिहास
FIFA World Cup 2026 के 5 ग्लोबल सुपरस्टार्स से मिलिए, किसी ने डिफेंस में गाड़े झंडे तो किसी ने दनादन गोल से रचा इतिहास
चैंपियन स्पेन का ग्रैंड सेलिब्रेशन! देखें खिलाड़ियों और फैंस के जश्न की शानदार तस्वीरें
चैंपियन स्पेन का ग्रैंड सेलिब्रेशन! देखें खिलाड़ियों और फैंस के जश्न की शानदार तस्वीरें
बिना डीजल और बिजली के कैसे चलती है हाइड्रोजन ट्रेन? जानिए पूरा रूट और किराया
बिना डीजल और बिजली के कैसे चलती है हाइड्रोजन ट्रेन? जानिए पूरा रूट और किराया
दिल्ली में डेटिंग और प्रॉपर्टी सबसे सस्ती, लेकिन सैलरी के मामले में पिछड़ी राजधानी! Deutsche बैंक की रिपोर्ट में दावा
दिल्ली में डेटिंग और प्रॉपर्टी सबसे सस्ती, लेकिन सैलरी के मामले में पिछड़ी राजधानी! Deutsche बैंक की रिपोर्ट में दावा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement