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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

195 मैच, 8414 रन... अब International Cricket में नहीं दिखेंगे 'साइलेंट हीरो' अजिंक्य रहाणे, जानें करियर के बड़े रिकॉर्ड्स

भारत के सलामी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है. ऐसे में उनके करियर की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 30, 2026, 12:08 PM IST

195 मैच, 8414 रन... अब International Cricket में नहीं दिखेंगे 'साइलेंट हीरो' अजिंक्य रहाणे, जानें करियर के बड़े रिकॉर्ड्स

Ajinkya Rahane ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास. (Image Credit: ANI)

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  • अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास
  • साल 2011 में टी20I डेब्यू के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में रखा था कदम
  • घरेलू क्रिकेट में एक्टिव हैं अजिंक्य रहाणे
  • भारत के सबसे भरोसेमंद स्लिप फील्डर्स में से हैं एक

भारत के सलामी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने गुरुवार, 30 जुलाई को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. 38 साल के रहाणे ने कहा कि उन्होंने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि उन्हें लगता है कि अब आगे बढ़ने का सही समय आ गया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करके अपने इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने लिखा- 'कैप 278 साइनिंग ऑफ, सालों तक आपसे मिले प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया. हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा.'

अजिंक्य रहाणे ने रिटायरमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर क्या लिखा?

अजिंक्य रहाणे ने साल 2011 में टी20I डेब्यू के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने के बाद भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और खुद को सभी फॉर्मेट में देश के सबसे बल्लेबाजों में से एक के रूप में खड़ा किया. वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2023 की इंटरनेशनल टेस्ट सीरीज के बाद से वह भारत के लिए नहीं खेले हैं. अजिंक्य रहाणे ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा- आज मुझे लगता है कि मेरे लिए आगे बढ़ने और इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने का सही समय आ गया है. 

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अजिंक्य रहाणे भले ही नेशनल लेवल पर न खेल रहे हों, लेकिन वे घरेलू क्रिकेट में एक्टिव रहे हैं और उन्होंने 2024-25 सीजन तक मुंबई की कप्तानी की. 

अजिंक्य रहाणे के करियर की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर

  • - साल 2020-21 में अजिंक्य रहाणे ने एडिलेड में मिली हार के बाद कप्तानी संभालते ही भारत को ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक 2-1 से टेस्ट सीरीज जीत दिलाई थी.
  • - अजिंक्य रहाणे ने टेस्ट क्रिकेट में 12 शतकों सहित 5,000 से ज्यादा रन बना.
  • - ऑस्ट्रेलिया में साल 2018-19 और 2020-21 में अजिंक्य रहाणे ने भारत की लगातार दो टेस्ट सीरीज जीत में बड़ी भूमिका निभाई. 
  • - अजिंक्य रहाणे भारत के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाजों में से एक हैं जिन्होंने  इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज में शतक बनाए.
  • - अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 सहित 195 इंटरनेशनल मैच खेले. 
  • - अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए खेले गए अपने 195 इंटरनेशनल मैचों के सभी फॉर्मेट में कुल  8,414 रन बनाए हैं.
  • - अजिंक्य रहाणे टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे भरोसेमंद स्लिप फील्डर्स में से एक हैं, जिन्होंने 100 से ज्यादा कैच पकड़े हैं.
  • - अजिंक्य रहाणे ने साल 2015 गॉल टेस्ट में स्लिप में 8 कैच लपकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. 
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