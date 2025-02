38वें नेशनल गेम्स का आयोजन उत्तराखंड में हो रहा है. जिसमें भारत के कई ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं. इस नेशनल गेम्स में एक ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी उलटफेर का शिकार हो गया. उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में हिस्सा लिया था.

मगर इसमें बाजी एक 15 साल के बच्चे ने मार ली. हैरान करने वाली बात ये है कि इस 15 साल के प्लेयर ने सरबजोत सिंह के साथ-साथ ओलंपियन और राष्ट्रीय रिकार्डधारी सौरभ चौधरी को भी पीछे छोड़कर गोल्ड मेडल जीत लिया.

सरबजोत सिंह के हाथ लगी हार

10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कर्नाटक के जोनाथन एंथोनी ने गोल्ड मेडल जीता. इस खिलाड़ी की टक्कर सरबजोत और सौरभ चौधरी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ थी. जिनको जोनाथन ने पीछे छोड़ दिया.

15-year-old Bengaluru Boy Jonathan Antony makes history at the National Games! 📷 Overcoming nerves, he outshines seasoned competitors to clinch gold in the 10m air pistol event!



