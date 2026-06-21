FIFA वर्ल्ड कप 2026 में बना महारिकॉर्ड, 68 साल बाद हुआ ये कारनामा

Fastest 100 Goals in FIFA world cup: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच सभी फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. इस टूर्नामेंट में अब तक 33 मुकाबले खेले जा चुके हैं और 100 गोल का आंकड़ा भी पार हो गया है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच सभी फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. इस टूर्नामेंट में अब तक 33 मुकाबले खेले जा चुके हैं और 100 गोल का आंकड़ा भी पार हो गया है. इसके साथ ही इस वर्ल्ड कप में 68 साल बाद फिर इतिहास रचा गया है. दरअसल, किसी एक वर्ल्ड कप में सबसे तेज 100 गोल होने का रिकॉर्ड है. साल 1958 के बाद वर्ल्ड कप के किसी एक सीजन में सबसे कम मैचों में ये कारनामा हुआ है. आए जानते हैं कि कब, कितने मैचों में 100 गोल लगे हैं.

मेक्सिको के जूलियन क्विनोनेस ने 12 जून को साउथ अफ्रीका पर 2-0 की जीत में इस वर्ल्ड कप में स्कोरिंग की शुरुआत की. नीदरलैंड्स के कोडी गैकपो ने स्वीडन पर 5-1 की जीत में नीदरलैंड्स का तीसरा गोल करके इस साल के टूर्नामेंट का 100वां गोल किया. सिर्फ 33 मैचों में 100 गोल तक पहुंचना 68 साल के टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है.

कब कितने मैचों में पूरे हुए थे 100 गोल?

साल 1982 और 2014 के वर्ल्ड कप में 100 गोल का आंकड़ा 36 मैचों में पूरा हुआ था, जबकि 1978 और 1994 में इसके लिए 38 मैच लगे थे. हालांकि, सबसे तेज 100 गोल स्विट्जरलैंड में 1954 में हुए वर्ल्ड कप में लगे थे. इस वर्ल्ड कप में 100 गोल सिर्फ 20 मैच में पूरे हो गए थे और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा है. हालांकि, उस टूर्नामेंट का खिताब वेस्ट जर्मनी ने अपने नाम किया था.

नीदरलैंड्स टीम ने भी बनाया रिकॉर्ड

इसके अलावा नीदरलैंड्स ने भी एक खास उपलब्धि हासिल की. टीम फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में 100 गोल करने वाली सिर्फ आठवीं टीम बनी है. नीदरलैंड्स ने एकतरफा मुकाबले में स्वीडन को 5-1 से शिकस्त दी. नीदरलैंड्स ने इस जीत के साथ ही ग्रुप एफ में पहला स्थान भी हासिल किया. टीम की ओर से ब्रायन ब्रॉबी और कोडी गैकपो ने दो-दो गोल दागे.

ब्रायन ने मैच के 5वें और 17वें मिनट में गोल दागा. वहीं, कोडी ने 47वें और 54वें मिनट में गोल किया. नीदरलैंड्स की तरफ से पांचवां गोल क्राइसेंसियो समरविले ने किया. वहीं, स्वीडन की तरफ से एकमात्र गोल एंथनी एलंगा ने मैच के 59वें मिनट में किया. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 12 ग्रुप में बांटा गया है, जिनके बीच कुल 104 मुकाबले खेले जाने हैं.

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