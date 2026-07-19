Spain vs Argentina Final Live: स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होगा खिताबी मुकाबला, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

19 Jul 2026, 07:26 PM

अर्जेंटीना के दमदार रिकॉर्ड्स

अर्जेंटीना फुटबॉल टीम ने फीफा के इतिहास में 8 बार फाइनल मुकाबला खेला है और इस बार भी फाइनल खेलेगी.

अर्जेंटीना ने तीन बार फीफा का खिताब अपने नाम किया है. टीम ने साल 1978, 1986 और 2022 में फीफा की ट्रॉफी अपने नाम की थी.

इतना ही नहीं, अर्जेंटीना ने फीफा के इतिहास में 100 से अधिक मैच खेले हैं.

हालांकि, अर्जेंटीना फीफा का 9वीं बार फाइनल खेलने मैदान पर उतरेगी और स्पेन के खिलाफ टीम को फाइनल में खेलने का अनुभव फायदा हो सकता है. टीम में लियोनल मेसी जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं, जिससे स्पेन को काफी खतरा हो सकता है. क्योंकि वो अपने दमदार प्रदर्शन से मैच का रुख कुछ मिनटों में ही बदल सकते हैं.

