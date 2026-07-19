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स्पोर्ट्स

Spain vs Argentina Final Live: स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होगा खिताबी मुकाबला, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

Spain vs Argentina Final Live: स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला सोमवार की तड़के 12.30 बजे खेला जाएगा. इस मैच के लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 19, 2026, 07:37 PM IST

Spain vs Argentina Final Live: स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होगा खिताबी मुकाबला, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

Spain vs Argentina Final Live (Photo X)

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स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला सोमवार की तड़के 12.30 बजे खेला जाएगा. इस वर्ल्ड कप में दोनों ही टीमें दमदार प्रदर्शन करते हुए आ रही है और एक बार फिर रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है. अर्जेंटीना की टीम अपने टाइटल के डिफेंड करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, जबकि स्पेन भी अपना खिताब जीतना चाहेगी, जिसके लिए दोनों ही टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाली है. इस मैच के लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं. 
 

LIVE BLOG

  • 19 Jul 2026, 07:27 PM
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  • 19 Jul 2026, 07:26 PM

    अर्जेंटीना के दमदार रिकॉर्ड्स

    अर्जेंटीना फुटबॉल टीम ने फीफा के इतिहास में 8 बार फाइनल मुकाबला खेला है और इस बार भी फाइनल खेलेगी. 
    अर्जेंटीना ने तीन बार फीफा का खिताब अपने नाम किया है. टीम ने साल 1978, 1986 और 2022 में फीफा की ट्रॉफी अपने नाम की थी. 
    इतना ही नहीं, अर्जेंटीना ने फीफा के इतिहास में 100 से अधिक मैच खेले हैं. 
    हालांकि, अर्जेंटीना फीफा का 9वीं बार फाइनल खेलने मैदान पर उतरेगी और स्पेन के खिलाफ टीम को फाइनल में खेलने का अनुभव फायदा हो सकता है. टीम में लियोनल मेसी जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं, जिससे स्पेन को काफी खतरा हो सकता है. क्योंकि वो अपने दमदार प्रदर्शन से मैच का रुख कुछ मिनटों में ही बदल सकते हैं. 
     

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  • 19 Jul 2026, 07:26 PM

    बेहद शानदार हैं स्पेन के रिकॉर्ड्स

    स्पेन ने इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे लंबे समय तक बिना हारे रहने के इटली के रिकॉर्ड (37 मैच) की बराबरी कर ली है. 

    वर्ल्ड कप और यूरोपियन चैंपियनशिप में मिलाकर सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले और कभी न हारने वाले पांच यूरोपियन खिलाड़ी स्पेन के लिए खेलते हैं. एमरिक लापोर्ट (22), ओयारज़ाबल (20), फैबियन रुइज़ (16), मिकेल मेरिनो (14) और यमाल (14).

    लामिन यामल स्पेन के लिए कभी कोई मैच नहीं हारे हैं. उन्होंने वर्ल्ड कप और यूरो में मिलाकर कुल 12 मैच शुरू किए हैं और उन सभी में जीत हासिल की है. इन दोनों टूर्नामेंट में मैच शुरू करने वाले किसी भी यूरोपीय खिलाड़ी के मुकाबले यह 100% जीत का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है. 
     

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