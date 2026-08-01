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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

CWG 2026 Day 10 Live: भारत ने जीता दिन का 5वां मेडल, दो गोल्ड के बाद जीते दो सिल्वर पदक

CWG 2026 Day 10 Live Updates: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 10वें दिन शनिवार, 1 अगस्त को भारत ने लगातार दो गोल्ड मेडल अपने नान कर लिया है. प्रीति पवार के बाद जैस्मीन ने गोल्ड अपने नाम किया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 01, 2026, 05:00 PM IST

CWG 2026 Day 10 Live: भारत ने जीता दिन का 5वां मेडल, दो गोल्ड के बाद जीते दो सिल्वर पदक

CWG 2026 Day 10 Live Updates (Photo: X)

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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 10वें दिन शनिवार, 1 अगस्त को भारत ने लगातार दो गोल्ड मेडल अपने नान कर लिया है. इतना ही नहीं, आज के खेल के दौरान भारत के पास और ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद है. इस टूर्नामेंट में अब तक भारतीय एथलीटों ने दमदार प्रदर्शन किया है और लगातार मेडल अपने नाम किए हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स के 10वें दिन के लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहे सकते हैं. 
 

LIVE BLOG

  • 01 Aug 2026, 04:41 PM

    CWG 2026 Day 10 Live Updates: भारत ने एक और जीता सिल्वर मेडल

    भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार दमदार प्रदर्शन किया है. टूर्नामेंट के 10वें दिन भारत का दबदबा नजर आ रहा है. भारत ने इस दिन दो गोल्ड, दो सिल्वर और एक ब्रांज मेडल अपने नाम किया है. जादुमणि सिंह ने पुरुषों के 55 किग्रा वर्ग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीताया है.
     

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  • 01 Aug 2026, 04:41 PM
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  • 01 Aug 2026, 04:39 PM
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  • 01 Aug 2026, 04:38 PM

    CWG 2026 Day 10 Live Updates: भारत ने दो गोल्ड के बाद सिल्वर और ब्रांज में जीता

    भारत ने आधे घंटे के चार मेडल अपने नाम कर लिया है. दिन के खेल की शुरुआत में ही भारत ने लगातार दो गोल्ड जीत लिया था. पहला गोल्ड प्रीति पवार ने दिलाया और उसके कुछ मिनट बाद बाद ही जैस्मिन ने गोल्ड जीता था. उसके बाद प्रवीण चित्रावेल ने ट्रिपल जंप में सिल्वर अपने नाम किया है. हालांकि, ट्रिपल जंप में ही सेल्वा प्रभु ने ब्रांज मेडल अपने नाम किया. 

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  • 01 Aug 2026, 04:24 PM
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  • 01 Aug 2026, 04:23 PM
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  • 01 Aug 2026, 04:20 PM

    CWG 2026 Day 10 Live Updates: प्रीति के बाद जैस्मीन ने दिलाया गोल्ड

    भारत की जैस्मीन लैंबोरिया ने फाइनल में नॉर्दर्न आयरलैंड की बॉक्सर को सर्वसम्मति से 5-0 के फैसले से हरा दिया है और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है. उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 57 किग्रा बॉक्सिंग वर्ग में पदक जीता है.  

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  • 01 Aug 2026, 04:11 PM

    CWG 2026 Day 10 Live Updates: 10वें दिन भारत ने जीता पहला गोल्ड

    कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 10वें दिन शनिवार 1 अगस्त को भारत का छठा गोल्ड मेडल मिल गया है. मुक्केबाजी में प्रीति पवार ने गोल्ड मेडल जीत लिया है. महिलाओं के 54 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग पवार ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है.

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