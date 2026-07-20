लियोनेल मेसी के करियर का अगला पड़ाव क्या होगा? कब तक खेलते रहेंगे इंटरनेशनल मैच, ये टूर्नामेंट हो सकता है आखिरी

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 के समापन के बाद एक सवाल सारे फुटबॉल प्रेमियों के मन में है कि लियोनेल मेसी के करियर में आगे क्या होगा. हर कोई ये जानना चाहता है कि मेसी कब तक मैदान पर खेलते हुए दिखते रहेंगे.
Lionel Messi's future: अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का करियर अब एक अहम पड़ाव पर है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में स्पेन से मिली हार ने मेसी का एक और विश्वकप जीतने का सपना तोड़ दिया. हालांकि मेसी ने अभी संन्यास की घोषणा नहीं की है. इस समय उनका क्लब और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल करियर महत्वपूर्ण मोड़ पर है. मेसी के फैंस उन्हें कभी मैदान से विदा होते नहीं देखना चाहते. लेकिन हर खिलाड़ी को कभी न कभी विदाई लेनी ही होती है. आइये जानते हैं कि मेसी कब तक फुटबॉल के मैदान पर दिखाई देते रह सकते हैं.
मेसी ने इंटर मियामी के साथ अपना अनुबंध 2028 मेजर लीग सॉकर (MLS) सीजन के अंत तक के लिए बढ़ा लिया है. मेसी एमएलएस में लगातार गोल और असिस्ट के रिकॉर्ड बना रहे हैं. वह मियामी को मेजर लीग सॉकर की शीर्ष टीम बनाए रखने में सबसे अहम भूमिका भी निभा रहे हैं. इसलिए ये तो तय है कि वह अगले दो साल तक मैदान पर अपना जलवा दिखाते रहेंगे.
अगला कोपा अमेरिका टूर्नामेंट 2028 में आयोजित होगा. अर्जेंटीना 2021 और 2024 का कोपा अमेरिका जीतकर दो बार की मौजूदा चैंपियन है. यदि मेसी 2028 तक खेलना जारी रखते हैं, तो 41 वर्ष की उम्र में 2028 कोपा अमेरिका उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी बड़ा टूर्नामेंट बन सकता है. मेसी अर्जेंटीना को लगातार तीसरी बार कोपा अमेरिका का खिताब दिलाकर शानदार विदाई लेने की कोशिश करेंगे.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के समापन के बाद भी मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है. कोच लियोनेल स्कालोनी और अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (AFA) ने भी साफ किया है कि जब तक मेसी शारीरिक रूप से फिट महसूस करते हैं, राष्ट्रीय टीम के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे. इसलिए माना जा सकता है कि मेसी के प्रशंसक उन्हें अगले दो साल तक मैदान पर खेलते हुए देख पाएंगे.
फुटबॉल के खेल में ज्यादातर खिलाड़ी किसी एक पहलू में माहिर होते हैं. लेकिन मेसी एक ही समय में सबसे बेहतरीन गोल करने वाले खिलाड़ी और सबसे क्रिएटिव प्लेमेकर के तौर पर शानदार प्रदर्शन करते हैं. वे गेम को कंट्रोल करने के लिए लगभग नामुमकिन ड्रिबलिंग स्किल्स दिखाते हैं. मेसी अपनी मशहूर लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तकनीक का इस्तेमाल करके बॉल को अपने पैरों से चिपकाए रखते हैं. मेसी मैदान पर डिफेंडर्स को चकमा देने और विरोधी के डिफेंस को चीरने वाले पास देने के लिए आखिरी मिली सेकंड तक इंतजार करते हैं. मेसी लंबी दूरी से गोल मारने की काबिलियत तो रखते ही हैं, उन्हेंने अपने करियर में रिकॉर्ड-तोड़ संख्या में असिस्ट भी किए हैं. मेसी एक टीम प्लेयर हैं और वो दूसरों के लिए भी गोल करने के मौके बनाकर हमेशा जीत के बारे में सोचते हैं.