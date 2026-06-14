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मेसी-रोनाल्डो के बाद कौन? फीफा 2026 में दुनिया पर राज करने को तैयार हैं ये 3 'वंडर किड्स'

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मेसी-रोनाल्डो के बाद कौन? फीफा 2026 में दुनिया पर राज करने को तैयार हैं ये 3 'वंडर किड्स'

FIFA World Cup 2026: लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के युग के बाद अब फुटबॉल जगत एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दुनिया भर के फुटबॉल फैंस की नजरें नए चेहरों पर टिकी हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 14, 2026, 01:06 PM IST

मेसी-रोनाल्डो के बाद कौन? फीफा 2026 में दुनिया पर राज करने को तैयार हैं ये 3 'वंडर किड्स'

इन तीन युवाओं पर रहेंगी सबकी नजरें (Image Source- Instagram)

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  • मेसी-रोनाल्डो के बाद, फीफा वर्ल्ड कप 2026 खेल जगत को नया बादशाह देने के लिए तैयार
  • इन युवाओं को देखकर लगता है फुटबॉल का भविष्य सुरक्षित हाथों में
  • इन तीनों खिलाड़ियों की फैन फॉलोइंग और मार्केट वैल्यू आसमान छू रही
  • इनमे से एक युवा सनसनी को कहा जाता है 'तुर्किए का मेसी' 

फुटबॉल की दुनिया पिछले करीब दो दशकों से सिर्फ दो नामों के इर्द-गिर्द घूम रही थी- लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो. इन दोनों दिग्गजों ने खेल को जो मुकाम दिया, उसकी बराबरी करना नामुमकिन सा लगता है. लेकिन वक्त बदल रहा है. साल 2026 का फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup 2026) चल रहा है और खेल प्रेमियों के जेहन में बस एक ही सवाल है कि मेसी और रोनाल्डो के बाद फुटबॉल की सल्तनत का अगला बादशाह कौन होगा?

विभिन्न खेल पत्रिकाओं और फुटबॉल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स (जैसे ईएसपीएन और स्काई स्पोर्ट्स) के अनुसार, ये वर्ल्ड कप नए चेहरों के नाम रहने वाला है. दुनिया के तीन ऐसे 'वंडर किड्स' यानी युवा खिलाड़ी हैं, जो इस महाकुंभ में पूरी दुनिया पर राज करने के लिए तैयार बैठे हैं. आइए जानते हैं इन तीन नए सुपरस्टार्स के बारे में.

लामिन यमाल (स्पेन)- रिकॉर्ड तोड़ने की मशीन

बार्सिलोना और स्पेन के इस खिलाड़ी ने बहुत ही कम उम्र में वो सब हासिल कर लिया है, जिसका सपना बड़े-बड़े फुटबॉलर्स देखते हैं. लामिन यमाल की ड्रिबलिंग, मैदान पर उनकी सूझबूझ और गोल करने की क्षमता गजब की है. इंटरनेशनल फुटबॉल और ला लीगा में उन्होंने जिस तरह से सीनियर खिलाड़ियों को छकाया है, उसने सबको मेसी के शुरुआती दिनों की याद दिला दी है. खेल पंडितों का मानना है कि स्पेन की टीम के लिए 2026 का वर्ल्ड कप यमाल के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है. वह इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक विंगर्स में से एक माने जा रहे हैं.

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एन्ड्रिक (ब्राजील)- सांबा फुटबॉल की नई उम्मीद

ब्राजील को फुटबॉल का मक्का कहा जाता है, जहां से पेले, रोनाल्डो और नेमार जैसे जादूगर निकले. अब इसी कड़ी में नया नाम जुड़ा है एन्ड्रिक का. ल्योन क्लब के लिए खेलने वाले इस युवा फॉरवर्ड की ताकत, रफ्तार और गोल पोस्ट के सामने की फुर्ती देखकर अच्छे-अच्छे डिफेंडर्स के पसीने छूट जाते हैं. ब्राजील के फुटबॉल इतिहास को करीब से देखने वाले विश्लेषकों का कहना है कि एन्ड्रिक में वो पुराना ब्राजीलियाई 'सांबा मैजिक' है जो अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकता है. 2026 के वैश्विक मंच पर ब्राजील की साख काफी हद तक इस युवा कंधे पर टिकी होगी. 

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अर्दा गुलेर (तुर्की)- मिडफील्ड का नया जादूगर

तुर्किए के इस युवा सनसनी को 'तुर्किश मेसी' भी कहा जाता है. रियाल मैड्रिड के लिए खेलते हुए अर्दा गुलेर ने पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना लिया है. गुलेर की सबसे बड़ी खासियत उनका विजन और फ्री-किक लेने का अंदाज है. वह मिडफील्ड से खेल को इस तरह कंट्रोल करते हैं जैसे शतरंज की बिसात पर मोहरे चल रहे हों. फीफा वर्ल्ड कप में तुर्किए की उम्मीदें गुलेर के इसी जादुई खेल पर टिकी हैं. 

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वक्त आ गया है आगे बढ़ने का

मेसी और रोनाल्डो ने जो विरासत छोड़ी है, उसे संभालना आसान नहीं होगा. लेकिन एन्ड्रिक, यमाल और गुलेर जैसे खिलाड़ियों को देखकर यह साफ है कि फुटबॉल का भविष्य बेहद सुरक्षित हाथों में है. खेल चैनलों और फुटबॉल क्लबों के डेटा के मुताबिक, इन तीनों खिलाड़ियों की फैन फॉलोइंग और मार्केट वैल्यू आसमान छू रही है. अब देखना दिलचस्प होगा कि 2026 के वर्ल्ड कप में इन तीनों में से कौन सा वंडर किड दुनिया का नया 'फुटबॉल गॉड' बनने की तरफ पहला कदम बढ़ाएगा.

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