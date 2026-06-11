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FIFA World Cup 2026: ऑफसाइड से फ्री-किक तक, फुटबॉल के वो नियम जो हर फैन के लिए जानने हैं जरूरी

फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, लेकिन इसे देखने और खेलने का असली मजा तब आता है जब आपको इसके नियम अच्छी तरह मालूम हों.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 11, 2026, 02:33 PM IST

FIFA World Cup 2026: ऑफसाइड से फ्री-किक तक, फुटबॉल के वो नियम जो हर फैन के लिए जानने हैं जरूरी

फुटबॉल के नियम (Image- X/@Argentina) 

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संसार का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल सिर्फ 22 खिलाड़ियों और एक गेंद का खेल नहीं है, बल्कि यह रणनीति, गति और कड़े नियमों का एक शानदार मिश्रण है. चाहे आप टीवी पर फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup) देख रहे हों या दोस्तों के साथ मैदान में उतरने वाले हों, इस खेल के बुनियादी नियमों की समझ होना बहुत जरूरी है. 

फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरूआत आज (11 जून 2026) रात से होने वाली है. उससे पहले अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड (IFAB) के आधिकारिक नियमों के आधार पर फुटबॉल के उन मुख्य कायदों को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं, जिन्हें हर किसी को जानना चाहिए. 

कितने मिनट का होता है फुटबॉल मैच?

फुटबॉल का एक स्टैंडर्ड मैच कुल 90 मिनट का होता है, जो 45-45 मिनट के दो हाफ में बंटा होता है. दोनों हाफ के बीच में 15 मिनट का हाफ-टाइम ब्रेक होता है. मैच के दौरान चोट लगने या खिलाड़ियों को बदलने में जो समय बर्बाद होता है, उसे जोड़ने के लिए रेफरी हर हाफ के अंत में कुछ मिनट का एक्स्ट्रा समय जोड़ता है, जिसे 'इंजरी टाइम' या 'स्टॉपेज टाइम' कहते हैं. 

खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है?

मैदान पर दोनों टीमों से 11-11 खिलाड़ी उतरते हैं. इनमें से एक गोलकीपर होता है, जिसे छोड़कर बाकी 10 खिलाड़ियों को आउटफील्ड प्लेयर्स कहा जाता है. इसके अलावा कई खिलाड़ी सब्स्टीट्यूट के तौर पर बेंच पर बैठते हैं, जिनकी संख्या न्यूनतम 3 से लेकर अधिकतम 12 तक होती है.

ऑफसाइड- सबसे जादुई और उलझाने वाला नियम 

फुटबॉल में 'ऑफसाइड' (Law 11) एक ऐसा नियम है, जो नए दर्शकों को सबसे ज्यादा उलझाता है. सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी खिलाड़ी विपक्षी टीम के पाले में जाकर सीधे गोलपोस्ट के पास खड़ा होकर गेंद का इंतजार नहीं कर सकता. जब किसी खिलाड़ी को उसकी टीम का साथी गेंद पास करता है, तो उस पास के वक्त उस खिलाड़ी के आगे विपक्षी टीम के कम से कम दो खिलाड़ी, आमतौर पर गोलकीपर और एक अन्य प्लेयर, होने चाहिए. अगर वह खिलाड़ी सिर्फ अकेले गोलकीपर के आगे खड़ा है और उसे पास मिलता है, तो रेफरी सीटी बजाकर 'ऑफसाइड' का इशारा कर देगा.

फाउल, पीला कार्ड और लाल कार्ड  

मैदान पर खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेल भावना बनाए रखने के लिए फाउल के कड़े नियम हैं. कोई भी खिलाड़ी विपक्षी खिलाड़ी को लात नहीं मार सकता, धक्का नहीं दे सकता या शर्ट खींचकर नहीं गिरा सकता. येलो कार्ड रेफरी की तरफ से खिलाड़ी को एक तरह की आखरी चेतावनी होती है. यह खतरनाक टैकल करने या रेफरी से बहस करने पर दिया जाता है.

रेड कार्ड का नियम

अगर कोई खिलाड़ी बहुत ज्यादा हिंसक खेल दिखाता है या एक ही मैच में उसे दो बार पीला कार्ड मिल जाता है, तो रेफरी उसे सीधे रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज देता है. इसके बाद उस टीम को बाकी का मैच 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेलना पड़ता है, यानी उसकी जगह कोई दूसरा विकल्प अंदर नहीं आ सकता. 

fifa rules

हैंडबॉल का नियम क्या है?

अक्सर लोग सोचते हैं कि कंधे से नीचे कहीं भी गेंद लग जाए तो वह हैंडबॉल है, लेकिन नियम थोड़ा अलग है. फुटबॉल की भाषा में कंधे के निचले हिस्से से लेकर उंगलियों तक हाथ माना जाता है. अगर गेंद जानबूझकर हाथ से छुई जाए या खिलाड़ी का हाथ उसके शरीर की सामान्य स्थिति से बाहर फैला हो और गेंद उससे टकराए, तभी रेफरी हैंडबॉल देता है.

डायरेक्ट, इनडायरेक्ट फ्री-किक

जब भी मैदान पर कोई फाउल होता है, तो रेफरी दूसरी टीम को फ्री-किक देता है. यह दो तरह की होती है-

  • डायरेक्ट फ्री-किक- इसमें खिलाड़ी सीधे शॉट मारकर गोल कर सकता है.
  • इनडायरेक्ट फ्री-किक- इसमें गेंद गोल पोस्ट में जाने से पहले किसी दूसरे खिलाड़ी के पैर या शरीर से छूनी जरूरी है.

पेनल्टी किक का नियम

अगर डिफेंडिंग टीम अपने ही पेनल्टी बॉक्स (D-Box) के अंदर कोई बड़ा फाउल या हैंडबॉल करती है, तो रेफरी विरोधी टीम को पेनल्टी देता है. इसमें गोलपोस्ट से महज 12 गज की दूरी से खिलाड़ी को सीधे गोलकीपर के खिलाफ शॉट मारने का मौका मिलता है, जहां गोल होने के चांस 80% से ज्यादा होते हैं.

 

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