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Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  

When Your Heart's Desires Fulfilled in June Based on Root Number: क्या जून का कोई ऐसा दिन है जब आपके काम आसानी से बन सकते हैं? क्या कोई खास तारीख इंटरव्यू, निवेश, बिजनेस डील या रिश्तों से जुड़े फैसलों के लिए ज्यादा शुभ मानी जा सकती है?

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 03, 2026, 06:12 AM IST

Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  

बर्थडेट से जानें जून में कब मिलेगा भाग्य का साथ? (फोटो एआई)

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अंक ज्योतिष में हर व्यक्ति का एक मूलांक होता है और माना जाता है कि कुछ विशेष तारीखें उस मूलांक की ऊर्जा के साथ बेहतर तालमेल बनाती हैं. यही वजह है कि कई लोग महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले शुभ तारीखों पर नजर रखते हैं.

मूलांक और शुभ दिन का क्या है संबंध?

अंक ज्योतिष के अनुसार जन्म की तारीख से निकला मूलांक व्यक्ति की सोच, व्यवहार और जीवन की दिशा पर प्रभाव डालता है. इसी आधार पर कुछ तारीखें ऐसी मानी जाती हैं, जिनकी ऊर्जा किसी विशेष मूलांक के लिए अधिक अनुकूल हो सकती है.

उदाहरण के लिए मूलांक 1 सूर्य से जुड़ा माना जाता है, जबकि मूलांक 2 का संबंध चंद्रमा से बताया जाता है. इसी तरह हर अंक की अपनी ग्रह ऊर्जा होती है, जो कुछ खास दिनों में अधिक सक्रिय मानी जाती है.

जून में क्यों बढ़ जाता है शुभ तारीखों का महत्व?

साल का छठा महीना जून कई लोगों के लिए नए वित्तीय लक्ष्य, करियर योजनाओं और व्यक्तिगत बदलावों का समय होता है. स्कूल-कॉलेज एडमिशन से लेकर नौकरी बदलने और निवेश संबंधी फैसलों तक, इस महीने में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं.

यही कारण है कि लोग जानना चाहते हैं कि उनके मूलांक के अनुसार कौन सी तारीखें अधिक अनुकूल रह सकती हैं. हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि शुभ दिन केवल अवसर देता है, सफलता के लिए प्रयास और सही योजना जरूरी होती है.

जानिए कैसे चुने अपना लकी डेट?

अंक ज्योतिष में आमतौर पर व्यक्ति के मूलांक से मेल खाने वाली तारीखों को अधिक सकारात्मक माना जाता है. जैसे-अंक ज्योतिष के अनुसार जून 2026 में मूलांक 1 वालों के लिए 1, 10, 19 और 28 जून, मूलांक 2 वालों के लिए 2, 11, 20 और 29 जून, मूलांक 3 वालों के लिए 3, 12, 21 और 30 जून, मूलांक 4 वालों के लिए 4, 13 और 22 जून, मूलांक 5 वालों के लिए 5, 14 और 23 जून, मूलांक 6 वालों के लिए 6, 15 और 24 जून, मूलांक 7 वालों के लिए 7, 16 और 25 जून, मूलांक 8 वालों के लिए 8, 17 और 26 जून तथा मूलांक 9 वालों के लिए 9, 18 और 27 जून अपेक्षाकृत शुभ और अनुकूल तारीखें मानी जाती हैं. इन दिनों को महत्वपूर्ण फैसले, इंटरव्यू, नई शुरुआत, निवेश, कारोबार या किसी खास योजना की शुरुआत के लिए सकारात्मक माना जाता है.

मूलांक के अनुसार लकी डेट पर करें ये काम

यदि कोई व्यक्ति इंटरव्यू, नया कारोबार शुरू करने, महत्वपूर्ण मीटिंग या किसी बड़े आर्थिक निर्णय की योजना बना रहा है, तो वह अपने मूलांक से जुड़ी तारीखों को प्राथमिकता दे सकता है. इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक रूप से भी सकारात्मकता महसूस होती है.

ये पहलू जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं

अधिकांश लोग सिर्फ शुभ तारीख जानने पर ध्यान देते हैं, लेकिन अंक ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि शुभ दिन से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति की तैयारी होती है. अगर कोई अवसर आपके सामने है और आप पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो परिणाम बेहतर मिलने की संभावना बढ़ जाती है. शुभ तारीख उस आत्मविश्वास को मजबूत करने का काम कर सकती है, लेकिन सफलता का आधार मेहनत और सही निर्णय ही रहते हैं.

क्या सिर्फ शुभ दिन से बदल सकती है किस्मत?

यह सवाल अक्सर पूछा जाता है. वास्तविकता यह है कि कोई भी तारीख अपने आप जीवन नहीं बदलती. लेकिन सकारात्मक सोच, स्पष्ट लक्ष्य और सही समय पर उठाया गया कदम निश्चित रूप से बड़ा फर्क पैदा कर सकता है.

यही कारण है कि अंक ज्योतिष को कई लोग एक मार्गदर्शक की तरह देखते हैं, न कि भाग्य बदलने वाले जादुई उपाय की तरह. सही समय और सही रणनीति का मेल ही बेहतर परिणाम देने में मदद करता है.

 जून का सबसे शुभ दिन हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि यह उसके मूलांक और व्यक्तिगत अंक ऊर्जा पर निर्भर करता है. यदि आप इस महीने कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, तो अपने मूलांक के अनुसार अनुकूल तारीख पर विचार कर सकते हैं. हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अवसर को पहचानें, तैयारी पूरी रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें. अक्सर किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो सही समय पर सही कदम उठाते हैं.
 

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