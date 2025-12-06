FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन हो रहा सामान्य, इंडिगो की कुछ उड़ानों में अभी देरी

दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन हो रहा सामान्य, इंडिगो की कुछ उड़ानों में अभी देरी

दिल्ली में अब कहीं भी दिखे कचरा, धूल-गंदगी, इस ऐप पर तुरंत करें शिकायत, यहां जाने यूज करने का तरीका

दिल्ली में अब कहीं भी दिखे कचरा, धूल-गंदगी, इस ऐप पर तुरंत करें शिकायत, यहां जाने यूज करने का तरीका

Zodiac Signs: इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता

इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Ranveer Singh net worth: ‘Dhurandhar’ के लिए 50 करोड़ लेने वाले रणवीर सिंह के पास कितनी दौलत? कार कलेक्शन से घर तक, जानिए सबकुछ

Ranveer Singh net worth: ‘Dhurandhar’ के लिए 50 करोड़ लेने वाले रणवीर सिंह के पास कितनी दौलत? कार कलेक्शन से घर तक, जानिए सबकुछ

शिलाजीत का बाप है ये जंगली गोंद, मटर के दाने बराबर खाकर मुगल बढ़ाते थे ताकत और मानसिक सुकून  

शिलाजीत का बाप है ये जंगली गोंद, मटर के दाने बराबर खाकर मुगल बढ़ाते थे ताकत और मानसिक सुकून

Cholesterol Risk: आंखों की ये दिक्कतें नसों में ब्लॉकेज का संकेत हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से समझ लें रूक रहा ब्लड सर्कुलेशन 

आंखों की ये दिक्कतें नसों में ब्लॉकेज का संकेत हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से समझ लें रूक रहा ब्लड सर्कुलेशन

Homeधर्म

धर्म

Zodiac Signs: इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन 4 राशियों की महिलाएं अपने पति से बेहद प्यार करती हैं. जानिए कौन सी हैं वो 4 भाग्यशाली राशिया..

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 06, 2025, 01:25 PM IST

Zodiac Signs: इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता

Women of these four zodiac signs love their husbands deeply

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बहुत-सी महिलाएं अपने स्वभाव, संवेदनशीलता और समझदारी के कारण शादीशुदा जीवन में बेहद भाग्यशाली मानी जाती हैं. उनका प्रेम, समर्पण, परिवार के प्रति ज़िम्मेदारी और हर परिस्थिति में अपने साथी का साथ देना रिश्तों को मज़बूत बनाता है. ऐसे गुण किसी भी घर को खुशियों से भर देते हैं.

कर्क राशि
कर्क राशि की महिलाएं दिल की साफ़ होती हैं और अपने रिश्तों को बहुत संजोकर रखती हैं. ये अपने पति और परिवार का बहुत ख्याल रखती हैं. ये हमेशा सबका साथ देती हैं. ऐसी महिलाएं अपने परिवार के लिए भाग्यशाली मानी जाती हैं.
 
तुला राशि
तुला राशि की महिलाएं बहुत प्यार करने वाली होती हैं. ये अपने पति का हर कदम पर साथ देती हैं. इन्हें परिवार की खुशियों का बहुत ध्यान रहता है. बुद्धिमान और समझदार होने के साथ-साथ इनमें एक अच्छी पत्नी के सभी गुण मौजूद होते हैं.
 
कुंभ राशि
कुंभ राशि की महिलाएं बुद्धिमान, संवेदनशील और भावुक होती हैं. ये अपने पति को खुश रखने की पूरी कोशिश करती हैं. परिवार की खुशी इनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है. ये अपने पति के लिए भाग्यशाली होती हैं.
 
मीन राशि
मीन राशि की महिलाएं अपने पति के विचारों को समझती हैं और उनके अनुकूल ढलने की कोशिश करती हैं. ये अपने पति से बेहद प्यार करती हैं. इनका वैवाहिक जीवन सुखी होता है. ये जीवन भर अपने पति के दिल पर राज करती हैं और मुश्किल समय में उनका साथ देती हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है.  

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Ranveer Singh net worth: ‘Dhurandhar’ के लिए 50 करोड़ लेने वाले रणवीर सिंह के पास कितनी दौलत? कार कलेक्शन से घर तक, जानिए सबकुछ
Ranveer Singh net worth: ‘Dhurandhar’ के लिए 50 करोड़ लेने वाले रणवीर सिंह के पास कितनी दौलत? कार कलेक्शन से घर तक, जानिए सबकुछ
शिलाजीत का बाप है ये जंगली गोंद, मटर के दाने बराबर खाकर मुगल बढ़ाते थे ताकत और मानसिक सुकून  
शिलाजीत का बाप है ये जंगली गोंद, मटर के दाने बराबर खाकर मुगल बढ़ाते थे ताकत और मानसिक सुकून
Cholesterol Risk: आंखों की ये दिक्कतें नसों में ब्लॉकेज का संकेत हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से समझ लें रूक रहा ब्लड सर्कुलेशन 
आंखों की ये दिक्कतें नसों में ब्लॉकेज का संकेत हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से समझ लें रूक रहा ब्लड सर्कुलेशन
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा 
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा
Gold Leasing: घर में पड़ा सोना भी आपको बना सकता है अमीर, जानिए कैसे कर सकते हैं इससे कमाई
घर में पड़ा सोना भी आपको बना सकता है अमीर, जानिए कैसे कर सकते हैं इससे कमाई
MORE
Advertisement
धर्म
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
Mangal Dosh: क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
Margashirsha Purnima 2025: साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन
साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन
Rashifal 04 December 2025: सिंह और तुला वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
White Hair Solution: सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
MORE
Advertisement