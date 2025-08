धर्म

Shani Vakri 2025: शनि के व्रकी होने से इन 3 राशियों के लौटेंगे अच्छे दिन, अपार धन-समृद्धि के साथ खुलेंगे तरक्की के रास्ते

Shanidev will be kind to 3 zodiac signs till 28 November: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, शनि देव 30 साल बाद मीन राशि में वक्री हो रहे हैं. जिसके कारण कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं. तो आइए जानते हैं कौन सी हैं ये राशियां.

शनि के व्रकी होने से इन 3 राशियों के लौटेंगे अच्छे दिन