Silver and Gold Price: सोने-चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट, जानिए आज आपके शहर में क्या है रेट?

बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षाओं का आज से आगाज, जानें नकल रोकने के लिए BSEB का क्या है प्लान

Indian railways: टिकट फुल डब्बा गुल, बिना कोच के ही स्टेशन पहुंची ट्रेन, सामान लेकर इधर-उधर भागते रहे यात्री

भारत की किस NIT को कहते हैं King of NITs? जानें NIRF रैंकिंग के अलावा और क्या है वजह

भारत की वो जगह जहां इंसानों को कलश में दफनाया जाता था, जानें Budget 2026 में क्यों हुआ जिक्र

अचानक धुंधला दिखने के साथ वेट का कम होना टाइप 1.5 डायबिटीज का है संकेत, जानें क्यों ये मानी जाती है ज्यादा खतरनाक

Homeधर्म

धर्म

क्या चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन और होली की तारीख बदल जाएगी? 3 मार्च को लग रहा साल का पहला ग्रहण

चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को पड़ रहा है और इसी दिन होलिका है. तो क्या सूतक काल के कारण होलिका या होली की तारीख पहले या आगे खिसक जाएगी. चलिए समझते हैं ज्योतिष के अनुसार ग्रहण के कारण त्योहार पर क्या असर होगा.

ऋतु सिंह

Updated : Feb 02, 2026, 12:05 PM IST

क्या चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन और होली की तारीख बदल जाएगी? 3 मार्च को लग रहा साल का पहला ग्रहण

lunar eclipse is on March 3rd will the date of Holika Dahan changed

इस बार होलिका और होली की डेट को लेकर कंफ्यूजन बनने लगा है क्योंकि होलिका 3 मार्च को है और इसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है. ऐसे में सूतक काल और ग्रहण के चलते क्या सच में होलिका और होली की तारीख में बदलाव होगा? 

क्योंकि होली का संबंध पूर्णिमा तिथि से होता है और चंद्र ग्रहण भी पूर्णिमा पर ही घटित होता है. लेकिन ज्योतिषीय नियमों के अनुसार होलिका की पूजा ग्रहण के दौरान नहीं होगी. ज्योतिष का पहला नियम ये है कि तिथि पर्व तय करती है ग्रहण नहीं. इसलिए  होलिका दहन और होली पूर्णिमा तिथि के आधार पर मनाए जाते हैं, न कि ग्रहण के आधार पर. लेकिन अगर ग्रहण लग जाए तो पूजा के समय में परिवर्तन  हो सकता है लेकिन त्योहार ही पूरा बदल जाए ये संभव नहीं है.

होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और भद्रा काल

फाल्गुन पूर्णिमा की रात और भद्रा समाप्त होने के बाद होलिका जलती है. मंगलवार 03 मार्च को शाम 6:22 बजे से 8:50 बजे तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है. यानी कुल  2 घंटे 28 मिनट तक होलिका पूजन का समय होगा. होलिका के दिन भद्रा काल 1:25 AM से 2:35 AM तक रहेगा.

पंचांग नियम के अनुसार Holika Dahan पूर्णिमा तिथि और प्रातोदय काल (Pradosh Kaala) के दौरान होलाष्टक के अंत में ही शुभ माना जाता है, और भद्रा काल छोड़कर दहन किया जाता है.

पूर्णिमा कब लग रही है

पूर्णिमा 02 मार्च 2026 की शाम 5:55 बजे से शुरू होगा और 03 मार्च 2026 की शाम 5:07 बजे तक रहेगी.  

होली (धुलंडी) : अगले दिन प्रतिपदा तिथि में खेली जाएगी

चंद्र ग्रहण चाहे पूर्णिमा पर पड़े, तिथि में कोई परिवर्तन नहीं करता, इसलिए पर्व की तारीख भी नहीं बदलती. इसलिए होलिकी 3 मार्च को और होली 4 मार्च को होगी.

 ग्रहण का धार्मिक प्रभाव कहां मान्य है?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण काल में व्यक्तिगत पूजा, मंत्र जाप, शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं लेकिन सार्वजनिक पर्व और परंपराएं (जैसे होलिका दहन) ग्रहण दोष से मुक्त मानी जाती हैं. यही कारण है कि होलिका दहन को ग्रहण काल का दोष नहीं लगता, बशर्ते भद्रा काल न हो.

 होलिका दहन का असली विलेन किसे माना जाता है?

अगर किसी कारण से होलिका दहन टलता या समय बदलता है, तो उसका कारण होता है केवल दो हो सकता है. पहला भद्रा काल और दूसरा पूर्णिमा तिथि का रात के समय शुरू होना.  लेकिन ग्रहण इन दोनों में से कोई कारण नहीं है.

होली पर क्यों नहीं पड़ता कोई असर?

होली का उत्सव सूर्योदय के बाद मनाया जाता है. चंद्र ग्रहण हमेशा रात में होता है. होली का समय ग्रहण समाप्त होने के काफी बाद होता है. इसलिए होली खेलने के समय पर कोई ज्योतिषीय रोक नहीं होती.

 3 मार्च के ग्रहण को लेकर भ्रम क्यों फैला?

सोशल मीडिया पर “ग्रहण + पूर्णिमा” शब्द एक साथ आने से डर फैलता है.  लोग इसे सूर्य ग्रहण के नियमों से जोड़ देते हैं, जबकि चंद्र ग्रहण के नियम अलग होते हैं. पंचांगों में स्पष्ट लिखा है: होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण दोष मान्य नहीं होता है. इसलिए भविष्य में भी ऐसे मौकों पर तिथि, भद्रा और शास्त्र को प्राथमिकता देना ज़रूरी होगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

   

भारत की किस NIT को कहते हैं King of NITs? जानें NIRF रैंकिंग के अलावा और क्या है वजह
भारत की वो जगह जहां इंसानों को कलश में दफनाया जाता था, जानें Budget 2026 में क्यों हुआ जिक्र
अचानक धुंधला दिखने के साथ वेट का कम होना टाइप 1.5 डायबिटीज का है संकेत, जानें क्यों ये मानी जाती है ज्यादा खतरनाक
भारत का ये राज्य कहलाता देश की आर्थिक रीढ़, इसी के बल पर वर्ल्ड की तीसरी सुपरपावर इकोनॉमी बनने जा रहा इंडिया
क्या है NIMHANS 2.0 और Tele-MANAS? केंद्रीय बजट 2026 में घोषणा के बाद क्यों हो रही इसकी चर्चा
इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
शनि-मंगल और राहु पूरी फरवरी इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे खेल, परिवार में तनाव और बड़ा आर्थिक नुकसान से लगेगा बड़ा झटका
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद के बनाए बजट पर फेर देते हैं पानी, अकाउंट में पैसे देखते ही शुरू हो जाती है फिजूलखर्ची
