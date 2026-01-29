FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्या बद्रीनाथ-केदारनाथ समेत 48 मंदिरों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर लगेगी रोक? हरिद्वार के घाटों तक क्यों पहुंची बहस?

बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत देश के करीब 48 मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में समिति में चर्चा चल रही है. इतना ही नहीं हरिद्वार के घाटों पर भी एंट्री बैन को लेकर बहस छिड़ी हुई है. इस बारे में मंदिर समिति प्रशासन का क्या कहना है, चलिए जानते हैं.

ऋतु सिंह

Updated : Jan 29, 2026, 02:59 PM IST

क्या बद्रीनाथ-केदारनाथ समेत 48 मंदिरों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर लगेगी रोक? हरिद्वार के घाटों तक क्यों पहुंची बहस?

उत्तराखंड में हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों को लेकर एक बार फिर बड़ा धार्मिक और प्रशासनिक विमर्श शुरू हो गया है. बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित राज्य के 48 प्रमुख मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर संभावित प्रतिबंध को लेकर मंदिर समिति के भीतर मंथन तेज हो गया है. यही नहीं, इस बहस की आंच अब हरिद्वार के गंगा घाटों तक पहुंचती दिख रही है.

क्या है पूरा मामला?

27 जनवरी 2026 को बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति की बैठक में यह मुद्दा उठा कि क्या इन मंदिरों को केवल श्रद्धालु हिंदुओं तक सीमित किया जाना चाहिए. समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के अनुसार यह फैसला अंतिम नहीं है, लेकिन बोर्ड स्तर पर गंभीर चर्चा चल रही है और इस पर मुख्यमंत्री से भी बातचीत की जाएगी.

क्यों उठी यह मांग?

मंदिर समिति और उससे जुड़े धार्मिक संगठनों का तर्क है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि सनातन परंपरा के जीवंत आध्यात्मिक केंद्र हैं. यहां प्रवेश नागरिक अधिकार से अधिक आस्था और धार्मिक अनुशासन से जुड़ा विषय है. बढ़ते धार्मिक पर्यटन और सोशल मीडिया कंटेंट के कारण मंदिरों की पवित्रता प्रभावित हो रही है.

48 मंदिरों पर एक साथ फैसला?

यदि प्रस्ताव पारित होता है, तो इसका दायरा काफी बड़ा होगा. इसमें केवल बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर ही नहीं बल्कि पंच बद्री और पंच केदार, तुंगनाथ, उखीमठ जैसे ऐतिहासिक हिंदु स्थल भी शामिल होंगे. यानी फैसला सिर्फ दो धामों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे बद्रीनाथ-केदारनाथ बोर्ड के अधीन आने वाले सभी 48 मंदिरों पर लागू होगा.

हरिद्वार के घाट क्यों आए चर्चा में?

इस मुद्दे का दूसरा बड़ा पहलू हरिद्वार है. हिंदू संगठनों और श्री गंगा सभा ने मांग की है की 2027 के अर्ध कुंभ से पहले कुंभ मेला क्षेत्र और गंगा घाटों को गैर-हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित धार्मिक क्षेत्र घोषित किया जाए. उनका तर्क है कि गंगा घाट सिर्फ सार्वजनिक स्थल नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र हैं.

प्रशासन की दुविधा क्या है?

यहीं मामला जटिल हो जाता है. प्रशासन के सामने सवाल हैं कि क्या गैर-हिंदू सरकारी अधिकारी या विदेशी राजनयिक यदि आधिकारिक दौरे पर होंंगे तब क्या होगा?  सुरक्षा बल, सफाई कर्मचारी और सेवा प्रदाता धर्म के आधार पर कैसे अलग किए जाएंगे? और क्या यह फैसला संविधान के समानता के अधिकार से टकराएगा?

क्या है अन्य मंदिर समितियों की राय

गंगोत्री धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष धर्मानंद सेमवाल ने स्पष्ट किया है कि “अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. प्रस्ताव निदेशक मंडल के सामने रखा जाएगा और सभी कानूनी व सामाजिक पहलुओं पर विचार के बाद ही कोई कदम उठेगा.”

इसका क्या असर हो सकता है?

अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे. धार्मिक स्थलों की पहचान पर्यटन बनाम आस्था की बहस में नया मोड़ लेगी और सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक चुनौती दी जा सकती है. चारधाम यात्रा के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप पर असर पड़ सकता है और अन्य राज्यों के मंदिर बोर्ड भी ऐसे फैसलों पर विचार कर सकते हैं.

बद्रीनाथ-केदारनाथ और हरिद्वार से जुड़ी यह बहस सिर्फ प्रवेश नियमों की नहीं है,
यह सवाल है आस्था की शुद्धता, परंपरा की रक्षा और आधुनिक संवैधानिक मूल्यों के संतुलन का. फिलहाल फैसला लंबित है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले महीनों में यह मुद्दा सिर्फ उत्तराखंड नहीं, पूरे देश की धार्मिक नीति पर असर डाल सकता है.

