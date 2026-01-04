FacebookTwitterYoutubeInstagram
यूपी के संभल में रातोंरात गायब हो गई मदीना मस्जिद, सुबह तक मलबा भी हो गया था साफ, जानें पूरा मामला

पर्दे की वो 'मां' जिसे देख दर्शक मान लेते थे असली, जानें उस 'क्वीन ऑफ मिसरी' की कहानी जिसकी जबरदस्त एक्टिंग ने मचाया था तहलका

IPL से मुस्तफिजुर रहमान को हटाए जाने पर बौखला गया बांग्लादेश, टी20 वर्ल्ड कप श्रीलंका शिफ्ट करने की जिद पर अड़ा

भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी

ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे

लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें

धर्म

धर्म

Basant Panchami: बसंत पंचमी पर क्यों नहीं होंगे विवाह-गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ काम? सरस्वती पूजा के दिन क्यों लगी ये रोक?  

ज्ञान, बुद्धि और विद्या की देवी सरस्वती मां की पूजा का पर्व बसंत पंचमी इस वर्ष 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा लेकिन इस दिन विवाह का कोई योग नहीं होगा. ऐसा क्यों? चलिए इसके पीछे के ज्योतिषीय कारण समझते हैं.

ऋतु सिंह

Updated : Jan 04, 2026, 08:57 AM IST

Basant Panchami: बसंत पंचमी पर क्यों नहीं होंगे विवाह-गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ काम? सरस्वती पूजा के दिन क्यों लगी ये रोक?  

देवी सरस्वती को समर्पित बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों और शिक्षा प्रेमियों के लिए विशेष महत्व रखता है. बसंत पंचमी को शुभ मुहूर्त माना जाता है, जिसका अर्थ है कि इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग मुहूर्त का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है. हालांकि, इस वर्ष ग्रहों की स्थिति के कारण एक विशेष नियम लागू होगा, जिसके चलते विवाह जैसे शुभ कार्य नहीं हो पाएंगे.

23 जनवरी 2026 को है बसंत पंचमी
 
सनातन धर्म में कुछ विशेष तिथियां हैं, जिन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्व दिया जाता है. इनमें से एक है बसंत पंचमी. यह दिन ज्ञान, बुद्धि, कला और संगीत की देवी सरस्वती को समर्पित है. ऐसा माना जाता है कि इसी दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थीं, इसलिए इस दिन विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. इस वर्ष बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी और पूरे देश में देवी सरस्वती की पूजा की जाएगी. खास बात यह है कि बसंत पंचमी के दिन पूजा के लिए किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है. भक्त बिना मुहूर्त के पूरे दिन पूजा, हवन और आराधना कर सकते हैं.

बसंत पंचमी पर होता है 'अबूझ मुहूर्त' 

बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी होता है. इस दिन शिक्षा, लेखन और नए शिक्षण कार्य शुरू किए जाते हैं. बसंत पंचमी का दिन इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि इसे 'अबूझ मुहूर्त' कहा जाता है. अबूज मुहूर्त का अर्थ है कि इस समय किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती. इस दिन नया व्यवसाय शुरू करना, घर में प्रवेश करना, खरीद-फरोख्त या अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं. शास्त्रों में अबूज मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है.
 
इस वर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर शुभ कर्म नहीं किए जाएंगे

ऐसा इसलिए क्योंकि एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कारण है. ज्योतिषियों के अनुसार, किसी भी शुभ कर्म के लिए केवल तिथि और समय ही नहीं, बल्कि ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है. इस वर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर शुक्र ग्रह अस्त होगा. शुक्र ग्रह को विवाह, प्रेम, सुख और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है. शुक्र ग्रह के अस्त होने पर विवाह जैसे शुभ कर्मों को शुभ नहीं माना जाता है. इसलिए, यद्यपि बसंत पंचमी शुभ समय है, फिर भी इस दिन विवाह और अन्य प्रमुख शुभ अनुष्ठान नहीं किए जाएंगे.

लेकिन ये काम बसंत पंचमी पर होंगें
 
हालांकि, यह दिन देवी सरस्वती की पूजा, शिक्षा की शुरुआत, धार्मिक अनुष्ठानों और नए कार्यों की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. इसलिए, 23 जनवरी को बसंत पंचमी श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान के साथ मनाई जाएगी और देवी सरस्वती की कृपा से जीवन में ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश आएगा.

